Lietuvoje kaukia perspėjimo sistemos: tikrinama gyventojų perspėjimo sistema

Patikrinimo metu sirenos kaukė tris minutes – nuo 11.52 iki 11.55 valandos. Nustojus joms kaukti, 11.55 val. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją paskelbta informacinė žinutė ir rekomendacijos, ką daryti nelaimės atveju.
Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai.
„Pratybų „Vyčio skliautas 2025“ metu, tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, įjungiant sirenas. Nustojus kaukti sirenoms, prašome įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją . Būkite ramūs, vyksta pratybos, pavojaus nėra“, – rašoma pranešime.
Išgirdus sirenas gyventojai privalo nedelsdami įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Atsidūrus vietoje, kur sirenos nebūtų girdimos, rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją tam, kad būtų gauti trumpieji perspėjimo pranešimai.
Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Ši paslauga yra nemokama.
Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.
Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
Vilniuje antradienį prasidėjo gyventojų evakavimo pratybos – imituojamas ugdymo įstaigų, pažeidžiamų gyventojų grupių, atrinktų seniūnijų gyventojų evakavimas tiek miesto teritorijoje, tiek už jo ribų.
