Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

21
21
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje kaukia perspėjimo sistemos: tikrinama gyventojų perspėjimo sistema

2025-10-07 11:56 / šaltinis: BNS
2025-10-07 11:56

Lietuvoje antradienį buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Perspėjimo sistema (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje antradienį buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Patikrinimo metu sirenos kaukė tris minutes  – nuo 11.52 iki 11.55 valandos. Nustojus joms kaukti, 11.55 val. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją paskelbta informacinė žinutė ir rekomendacijos, ką daryti nelaimės atveju.

Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai.

„Pratybų „Vyčio skliautas 2025“ metu, tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, įjungiant sirenas. Nustojus kaukti sirenoms, prašome įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją . Būkite ramūs, vyksta pratybos, pavojaus nėra“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išgirdus sirenas gyventojai privalo nedelsdami įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Atsidūrus vietoje, kur sirenos nebūtų girdimos, rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją tam, kad būtų gauti trumpieji perspėjimo pranešimai.

Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Ši paslauga yra nemokama.

Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.

Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.

Vilniuje antradienį prasidėjo gyventojų evakavimo pratybos – imituojamas ugdymo įstaigų, pažeidžiamų gyventojų grupių, atrinktų seniūnijų gyventojų evakavimas tiek miesto teritorijoje, tiek už jo ribų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kada LR bus ramu..
Kada LR bus ramu..
2025-10-07 09:05
Sekmadieni kaukė ožio tvarto šunys, šiandien sirenos...
Atsakyti
Tegu kaukia
Tegu kaukia
2025-10-07 06:56
Išsijungiu telefą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
