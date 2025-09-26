Lietuvos ugniagesiai skubiai įspėja visus gyventojus: siunčia svarbią žinią

Ugniagesiai gelbėtojai primena apie dūmų detektorių svarbą – šis nedidelis daiktas gali išgelbėti gyvybes.
Žmones išgelbėjo dūmų detektorius
Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pasidalijo įrašu, kuriame pranešė apie Rokiškio rajone įvykusią nelaimę. Buvusieji name spėjo sureaguoti laiku – apie pavojų įspėjo dūmų detektorius.
Ugniagesiai gelbėtojai pabrėžia, kaip svarbu įsirengti dūmų detektorius namuose – jų skleidžiamas garsas praneša apie gaisro pavojų, o tai ypač svarbu naktį miegant.
„Dūmų detektorius išgelbėjo trijų žmonių gyvybes #ugniagesiaigelbėtojai
Užvakar vėlai vakare Rokiškio rajone, Čedasų miestelyje, kilusio gaisro metu pradėjęs veikti vienintelis name buvęs dūmų detektorius išgelbėjo trijų žmonių gyvybes. Kilus gaisrui, čia gyvenantys broliai ir jų draugas jau miegojo.
Užsidegus išorinei gyvenamojo namo sienai, ugnis netrukus persimetė ir į vidų, pradėjo degti grindys ir lovos apačia. Joje miegojęs vienas iš brolių prabudo nuo dūmų detektoriaus garso, kuris buvo įrengtas kitame namo gale.
Visuose kambariuose jau buvo pasklidę dūmai. Vyras iškvietė ugniagesius, o šie, atvykę vos po kelių minučių, į lauką išvedė kitus du vyrus. Namas tuo metu jau degė atvira liepsna.
Pasak gaisravietėje apsilankiusio Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiojo specialisto Virgilijaus Kulikausko, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl elektros įvado. Taip pat neatmetama ir padegimo versija, tačiau tai nustatys tyrimas.
Ugniagesiai gelbėtojai primena – įsirenkite autonominius dūmų detektorius! Jie garsiniu signalu perspėja žmones apie gresiantį gaisro pavojų, o tai ypač svarbu naktį, kai miegame“, – buvo rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!