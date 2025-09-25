Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į ligoninę pas šiuos lietuvius skubėjo ir ugniagesiai: priežastis nustebins ne vieną

Žiedas ant piršto – gražus aksesuaras ar net amžinos meilės simbolis. Tačiau kartais jis gali pridaryti ir bėdų, užstrigti, o tuomet į pagalbą pasitelkti prireikia net ugniagesius – užvakar nuimti žiedus nuo pacientų pirštų jie skubėjo net du kartus.

Ugniagesiai skubėjo padėti nuo pirštų nuimti žiedus (nuotr. Lukas Balandis/BNS, Unsplash)

Apie atvejus Vilniuje ir Kaune, kai ištinus pirštams žiedų nusiimti nepavyko nei patiems jų nešiotojams, nei medikams, todėl prireikė ugniagesių pagalbos, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiedus nuo ištinusių pirštų padėjo nuimti ugniagesiai

Jie pastebi, kad nedažnai tenka vykti nuiminėti žiedus nuo žmonių pirštų, tačiau tai – itin atsakingas darbas. O kad tokių atvejų riziką sumažintumėte kuo labiau, dalinamasi patarimais, kada žiedą skubiai nusiimti ar geriau visai nenešioti.

„Žiedas ant piršto gali tapti ne tik papuošalu, bet ir grėsme sveikatai, kai prireikia ne tik medikų, bet ir ugniagesių gelbėtojų pagalbos.

Štai ir vakar ugniagesiai gelbėtojai net du kartus vyko į ligonines – Vilniuje ir Kaune. Abiem atvejais pacientų pirštai buvo taip ištinę, kad žiedų nepavyko nuimti nei patiems nukentėjusiems, nei medikams.

Tuomet į pagalbą buvo pasitelkti ugniagesiai, kurie, naudodami akumuliatorinį kampinį šlifuoklį, itin atsargiai pašalino užstrigusius papuošalus.

Žiedų nuėmimas nuo pacientų pirštų – vienas iš retesnių, tačiau labai atsakingų ugniagesių gelbėtojų atliekamų darbų. Pabandykite įsivaizduoti, kokia atsakomybė tenka ugniagesiams gelbėtojams – juk vienas netikslus judesys gali sužaloti pacientą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet tokių iškvietimų jau buvo 18.

Norėdami išvengti panašių situacijų, laikykitės kelių paprastų patarimų:

– Jeigu patyrėte rankos ar plaštakos traumą – suskubkite nusiimti nuo rankos pirštų žiedus.

– Prieš einant miegoti ar esant dideliems karščiams dienos metu, patartina žiedus nusiimti.

– Jei pastebite, kad žiedas ima spausti, geriau jo nenešiokite“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

