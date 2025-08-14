Lietuviai su vaiku įlipo į liftą: to, kas vyko toliau, nelinkėtų net priešui

12 val. 16 min. Bendrasis pagalbos centras gavo skubų pranešimą: Kėdainių miesto Josvainių gatvėje esančiame name nebeveikia liftas, o jame įstrigę du suaugusieji ir vaikas.
Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai gelbėtojai ėmėsi darbo. Pasitelkę parankines priemones, jie atsargiai atvėrė sustojusio lifto duris ir išlaisvino įkalintus žmones.
Nei vaikas, nei suaugusieji nenukentėjo.
Liftų strigimų priežastys – įvairios
Specialistai sako, kad vienos dažniausiai pasitaikančių liftų strigimų priežasčių paprastai yra laikini gedimai bei sutrikimai, dėl kurių liftai, suveikus apsaugos mechanizmams, gali sustoti.
Taip pat kai pasitaiko žaibų, padaugėja elektros įtampos svyravimų tinkluose atvejų, dėl kurių liftai sustoja. Na, o visos kitos priežastys yra tos, kurios susijusios su neatsargiu elgesiu lifte.
„Neatsižvelgiama ir į lifto keliamąją galią: būna ne tik viršijamas keleivių skaičius, bet žmonės dar kartu veža baldus, statybines medžiagas, dėl ko kabina gali tiesiog užstrigti su visais keleiviais ir kroviniu.
Kitas atvejis – šokinėjimai liftuose. Pašokus kabinoje, liftas gali pajudėti didesniu greičiu, tad saugos mazgai tai traktuoja kaip galimą kritimą ir automatiškai sustabdo liftą. Taip pažaisti liftuose neretai mėgsta vaikai“, – sako liftus prižiūrintys specialistai.
Leistinas keleivių skaičius bei keliamoji galia priklauso nuo kiekvieno lifto atskirai. Liftininkai atkreipia dėmesį, kad dažniausiai senos statybos daugiabučiuose sumontuoti seni, dar tarybinių laikų liftai, kurių kabinos matmenys bei keliamoji galia kur kas mažesni.
Tuo tarpu naujesniuose liftuose kabinos paprastai yra žymiai erdvesnės ir jų keliamoji galia atitinkamai didesnė. Kai kuriuose jų gali tilpti ir virš 10 žmonių.
