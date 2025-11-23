Sniegas nuklos Lietuvą, laikysis minusinė temperatūra: sinoptikai įspėja, kas laukia ir po savaitgalio

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo minus 1 iki plius 4 °C.
Pirmadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas, dieną nedidelis. Kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Sniegas Plungėje ir Telšiuose(5 nuotr.)
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 66 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Apie savaitgalio orus TV3 Žiniose plačiau kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą stebėkite straipsnio pradžioje.
