Kai kur jau pridrėbė sniego: vietomis jau žada ir stiprų šaltį

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Vėjo jėgainės Šiaurės Airijoje, rodos, tiesiai nuo debesų pjauna sniego gabalėlius ir gena juos per laukus. Į JK pamažu atkeliauja žiema. Štai pirmas sezono sniegas užklojo ir nedidelį Inverneso miestelį Škotijos šiaurėje. JK dalyje teritorijų dėl snygio ir ledo jau skelbia žemiausio lygio orų įspėjimus.
Bet tai netrukdo žygeiviams traukti į kalnus Šiaurės Velse. Ten taip pat gausu sniego ir ledo. Vietomis JK tarnybos skelbia ir vidutinio lygio oro įspėjimus – aukštumose gali iškristi ir 15-25 cm sniego, o dėl sudėtingų sąlygų gali sutrikti transporto eismas.
O štai rogėms tokios sąlygos pats tas. Žiemos pasiilgę vaikai pirmą sniegą išbando Feldberge Taunuso kalnagūbryje netoli Frankfurto prie Maino:
„Čia puiku. Mes vedžiojame šunis ir nusprendėme pasidžiaugti pirmu sniegu Feldberge. Jis nuostabus.“
„Sūnus išgirdo, kad čia gali būti sniego – todėl atvykome.“
Skelbiama, kad į Vokietiją žiemiškas oras atpūtė neįprastai anksti.
„Šeštadienį ryte Vokietijoje vietomis bus iki 10 laipsnių šalčio. Jau penktadienį bus nuo 6 iki 9 laipsnių šalčio. Ir ne tik kalnų žemumose“, – komentavo oro ekspertas Karstenas Brandtas.
Kitos savaitės pradžioje vokiečiai dar tikisi nedidelio atšilimo, bet šiluma, skelbiama, jau nebedominuos ir iki mėnesio pabaigos bus šalta.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.