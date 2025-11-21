 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Gražu, bet nešilta: Šulija atskleidė, kada ir kur tikėtis sniego

2025-11-21 18:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 18:32

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad  Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, šalies vakaruose truputį pasnigo ir palijo. Artimiausią naktį numatomas nepastovus debesuotumas, vietomis palis arba palynos, galimos ir šlapios snaigės. Diena menkai debesuota, su saule ir be kritulių.

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad  Lietuvoje šiandien buvo debesuoti orai, šalies vakaruose truputį pasnigo ir palijo. Artimiausią naktį numatomas nepastovus debesuotumas, vietomis palis arba palynos, galimos ir šlapios snaigės. Diena menkai debesuota, su saule ir be kritulių.

0

Lietuvoje nusistovėjo nelabai šilti, tačiau kol kas ir nešalti orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1–3 laipsniai šalčio, prie pat jūros 2–4 laipsniai šilumos. Rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 1–3, šalies vakaruose 5–6 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitaip tariant, bus gražu, bet nešilta”, – sako N. Šulija.

Naktį dar vyraus debesuoti orai, vietomis negausiai palis arba palynos, viena kita šlapia snaigė irgi įmanoma. Diena šviesi ir be kritulių. Naktį vyraus 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–3 šilumos. Prie jūros visą laiką šilčiau.

Sekmadienį debesuotumas nepastovus, bet vyraus šviesūs orai. Ir naktį, ir dieną kai kur bus negausių kritulių. Žemiausia temperatūra naktį 3–5 laipsniai šalčio, prie pat jūros iki 3 šilumos, aukščiausia dieną 0–2, prie pat jūros iki 3 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį daug kur pasnigs, dieną snyguriuos negausiai, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Žemiausia temperatūra naktį 1–3 laipsniai šalčio, dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 šilumos.

Kitą savaitę numatomi įvairūs, tačiau šiam metų laikui būdingi orai.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems viena didelė ištęstos formos aukšto slėgio sritis ir žemo slėgio sritys aplink ją.

Saulėtų orų juosta nusidrieks nuo Suomijos iki pat Gibraltaro, abipus jos dangų dengs debesys, kai kur gana stori.

Vis dar labai šilta bus apie Egėjo ir ypač Juodąją jūras, bet iš tiesų žemyne vyraus vėsūs, kai kur net su menku šaltuku orai.

Romoje rytoj bus saulėta ir 10 laipsnių šilumos, Barselonoje irgi saulėta ir šils iki 13, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 4, Londone debesuota, lietinga ir 8 laipsniai šilumos; Berlyne bus saulėta ir šils iki 2 laipsnių, Varšuvoje debesuota, nelis ir 1 laipsnis šilumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

