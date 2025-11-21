Aiškėja žiemos orai: ar Kalėdos bus baltos ir šaltos?

Klimatologas Donatas Valiukas sako, kad pastarąją savaitę iškritęs sniegas nėra ankstyvas ir greitai ištirpsta, tačiau šį kartą kai kur jis išsilaikė ilgiau ir susiformavo neįprastai storesnė sniego danga.
„Dažniausiai toks sniegas, kuris iškrenta kaip dabar, ilgai nesilaiko. Tai nėra labai anksti iškritęs sniegas, tikrai.
Pirmasis sniegas, kada pasninga ir truputį pasilaiko, kartais būna ir kur kas anksčiau – spalio pradžioje ar vidury.
Tiesa, šįkart kai kuriose vietovėse susidarė net kelių centimetrų sniego danga – tai nemažai, nes įprastai būna tik trumpas pasnigimas“, – rašė jis.
Gruodis kiekvienais metais Lietuvoje šiltėja
Pasak eksperto, nors pavieniai metai gali labai skirtis, bendras pastarųjų metų reiškinių stebėjimas rodo aiškią tendenciją, jog Lietuvos žiemos – ypač gruodis – pastebimai šiltėja.
„Stebint pastarųjų metų reiškinius ir tai, kada atkeliauja sniegas – ar anksčiau, ar vėliau – galima klausti, kokios būna žiemos ir koks gruodžio mėnuo Lietuvoje?
Kalbant apskritai apie žiemą ir gruodį, nereikėtų remtis vienais metais, nes jie gali būti labai įvairūs.
Tačiau bendra tendencija tokia, kad žiemos Lietuvoje labai šiltėja. Iš visų metų sezonų jos yra pašiltėjusios labiausiai“, – įvertino pašnekovas.
D. Valiuko nuomone, nors gruodžio temperatūra kasmet gali labai svyruoti, ilgalaikiai duomenys rodo aiškią tendenciją, jog žiemos—ypač gruodis—Lietuvoje nuolat šiltėja.
„Taigi žiemos šyla sparčiausiai. Gruodžio temperatūra taip pat gali būti labai įvairi: pavyzdžiui, šilčiausias gruodis buvo 2006 m. (4,4 °C), o šalčiausias – 1978 m. (−9 °C).
Praėjusių metų gruodis buvo šiltas (1,9 °C), ir apskritai pastaraisiais metais dažniau turime gruodžius su pliusine temperatūra.
Tai rodo aiškią šiltėjimo tendenciją, nors tai nereiškia, kad kiekvienų metų gruodis bus labai šiltas“, – komentavo klimatologas.
Tikimybė, kad sniego bus per Kalėdas, išlieka
Anot D. Valiuko, nors dėl šylančio gruodžio Kalėdos vis dažniau būna be sniego, vis dar išlieka nemaža tikimybė bent vienai snieguotai šventinei dienai, tačiau bendras atšilimas keičia įprastą žiemos atmosferą.
„Iš esmės potencialiai – žiemos pradžia vėluoja ir laikotarpis šiltėja.
Tačiau tikimybė, kad bent viena diena per šventes (per Kūčias, Kalėdas ar Kalėdų antrąją dieną) bus su sniegu, yra vis dar pakankamai didelė. Dažnai bent vieną dieną pasninga ar pasirodo sniegas.
Vis dėlto bendras laikotarpio atšilimas, savaime suprantama, daro įtaką ir žiemos nuotaikai“, – dalijosi ekspertas.
Kokie orai laukia savaitgalį?
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad penktadienį sulauksime kritulių, vietomis numatomas plikledis. Visgi savaitgalis bus kiek šiltesnis, o kai kur šils ir iki 7 laipsnių šilumos.
2 Šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, krituliai. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vakariniame šalies pakraštyje trumpi, nedideli krituliai. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Vėjas naktį pietvakarių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–4 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 204 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
