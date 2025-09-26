Lietuvos gyventojai tradiciškai labiausiai pasitiki ugniagesiais

Jos duomenimis, ugniagesiais pasitiki 91,6 proc. gyventojų. Kai „Vilmorus“ atlikinėjo apklausą birželį, jais pasitikėjo 92,8 proc. respondentų.
Policija pasitiki 64,9 proc. (birželį – 65,9 proc.), kariuomene – 58,5 proc. (birželį – 65,9 proc.), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) – 56,5 proc. (birželį – 53,2 proc.) tyrimo dalyvių.
Tradiciškai Lietuvoje žmonės mažiausiai pasitiki politinėmis partijomis, Seimu, Vyriausybe ir teismais, rodo apklausa.
Tuo metu žiniasklaida šalyje, „Vilmorus“ vadovo Vlado Gaidžio teigimu, pirmą kartą po labai ilgos pertraukos daugiau gyventojų pasitiki (34 proc.) nei nepasitiki (32,1 proc.).
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko rugsėjo 4–13 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!