TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos gyventojai tradiciškai labiausiai pasitiki ugniagesiais

2025-09-26 07:23 / šaltinis: BNS
2025-09-26 07:23

Lietuvos gyventojai iš įvairių institucijų tradiciškai labiausiai pasitiki ugniagesiais gelbėtojais, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.

Jos duomenimis, ugniagesiais pasitiki 91,6 proc. gyventojų. Kai „Vilmorus“ atlikinėjo apklausą birželį, jais pasitikėjo 92,8 proc. respondentų.

Policija pasitiki 64,9 proc. (birželį – 65,9 proc.), kariuomene – 58,5 proc. (birželį – 65,9 proc.), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) – 56,5 proc. (birželį – 53,2 proc.) tyrimo dalyvių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tradiciškai Lietuvoje žmonės mažiausiai pasitiki politinėmis partijomis, Seimu, Vyriausybe ir teismais, rodo apklausa.

Tuo metu žiniasklaida šalyje, „Vilmorus“ vadovo Vlado Gaidžio teigimu, pirmą kartą po labai ilgos pertraukos daugiau gyventojų pasitiki (34 proc.) nei nepasitiki (32,1 proc.).

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko rugsėjo 4–13 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.

