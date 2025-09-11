Požėla ir tarnybos – apie milžinišką gaisrą ir kas vyksta: „Vaizdai yra apokaliptiniai“

PAGD direktorius Renatas Požėla nurodo, kad šiandien jau yra gerų žinių – ženkliai pagerėjusi situacija, nors lokalizacijos paskelbti dar negalima.
„Tai buvo vakarykščių popietinių sprendimų rezultatas, kai buvo priimti sprendimai identifikuoti sklendes ir bandyti jas užsukinėti“, – nurodo jis
Anot jo, šiuo metu degimas yra kontroliuojamas, tačiau specialiai nėra gesinamas, kad išdegtų likusios dujos.
Likę tik keli gaisrų židiniai, abu tarnybų yra kontroliuojami. Anot jo, aušinimas yra vykdomas nuolat, kad karštis būtų kontroliuojamas ir būtų išvengta sprogimo.
„Vaizdai yra apokaliptiniai, nes sprogimo banga padarė ir būtų padariusi dar didesnę žalą – yra sulankstyti geležinkelio bėgiai, išskraidžiuosios cisternos, pilna įvairių atsidalinusių detalių“, – aiškina R. Požėla.
Pamatykite: naujausi kadrai iš įvykio vietos:
Sužeistų asmenų daugiau nėra, taip pat nurodoma, kad vis dėlto nukentėjo ne du žmonės, o vienas, kuris, incidento metu apdegė.
„Mes skelbėme apie du traumuotus asmenis, tai vis tik vienas yra – apdegęs įmonės darbuotojas, kuris buvo nuvežtas į ligoninę.
Kitas asmuo, kuris buvo skelbta, kad apsinuodijo, tai jis tiesiog pats priėjo prie medikų, pasisakė, kad blogai jaučiasi ir pagalba buvo suteikta vietoje“, – nurodo jis.
Taip pat PAGD atstovas nurodo, kad dėl gaisro priežasčių dar kol kas kalbėti per anksti, taip pat ragina visuomenės nespekuliuoti ir sekti oficialią institucijų informaciją.
Artimiausi darbai
R. Požėla aiškina, kad šiuo metu siekiama toliau aušinti rezervuarus ir cisternas, vykdyti žvalgybą, organizuoti dujų išvežimą naudojant automobilius.
Taip pat bandoma ieškoti pažeistų vamzdynų ir, galbūt, papildomų sklendžių, per kurias dujos iš talpyklų patenka į cisternas. Jeigu pavyktų rasti ten defektus ir juos pašalinti, anot R. Požėlos, būtų valandų klausimas, kada dujos išdegs, o tada būtų galima skelbti apie gaisro lokalizavimą ir tada jau likvidavimą
Tikimasi, kad popiet bus galima paskelbti apie gaisro visišką lokalizaciją.
Apie gaisro priežastis
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renaldas Žekonis nurodo, kad nėra jokių indikacijų ir duomenų, kad tai yra tyčinė asmenų veika ar išorės veiksmai.
„Kaip ir vakar minėjo generalinis komisaras, technogeninio pobūdžio aplinkybės yra, apie kurias mes žinome, bet detaliau galėsime pasakyti tada, kai bus gaisras užgesintas, padirbės mūsų ekspertai, surinks visą informaciją“, – nurodo policijos atstovas.
Paprašytas paaiškinti, ką reiškia technogeninis procesas, kuris šiuo metu nurodomas, kaip viena iš gaisro versijų, R. Žekonis teigia, kad tai yra technologinio proceso etapas ar elementas, kuris sukėlė gaisrą, tačiau pabrėžia, kad nėra jokių duomenų, kad tai būtų atlikta tyčia.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas aiškina, kad viešoje erdvėje pasirodė daug spekuliacijų, kad šis incidentas yra tam tikras sabotažas ar tyčiniai veiksmai:
„Apie tai jokių duomenų nėra ir visuomenei labai reikėtų remtis oficialiais šaltiniais, pirmiausiai tais, kurie vykdo ikiteisminį tyrimą. Bet kol kas tikrai jokių požymių nėra ir panikuoti ar sieti su karinėmis pratybomis, esdančiomis netoli sienos, tikrai nereikėtų, situacija tikrai yra kontroliuojama, pareigūnai savo darbą dirba, tuo reikėtų ir kliautis“, – nurodo V. Benkunskas.
Dėl oro taršos
Meras taip pat nurodo, kad oro matavimo duomenys rodo, kad ypatingo kietųjų dalelių taršos padidėjimo nėra.
„Palyginus, kai mes turėjome degančias atliekas ar automobilių sąvartyną, tai oro taršos šiuo atveju rizikos nėra, jeigu neatsiras papildomų aplinkybių, tai nėra aplinkybių dėl kurių reikėtų ir šios teritorijos, ir viso miesto gyventojams nerimauti“, – ramina jis.
Tarnybos dirbo per naktį
Gaisro lokalizacija dar nėra paskelbta. Per naktį gaisravietėje budėjo ugniagesiai, medikai, policija, Viešojo saugumo tarnyba.
„Situaciją galima pavadinti stabiliai gerėjančia. Tebėra du ugnies židiniai iš tų pačių vietų, bet liepsnos nėra tokios intensyvios. Per naktį budėjo gausios ugniagesių pajėgos. Po rytinės žvalgybos gelbėjimo darbų vadovas nusprendė mažinti pavojaus zoną iki 350 metrų spindulio. Liks uždaryta tik Baltosios Vokės gatvė, kitose apribojimai bus atšaukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Pasak jo, gaisro gesinimo teritorijoje yra nutiesta apie 3 kilometrai gaisrinių žarnų, rezervuarų aušinimui per sekundę išnaudojama apie 60 litrų vandens.
Toliau bus stengiamasi užsukti sklendes, trečiadienio vakarą sklendės buvo užsuktos pasitelkus Antiteroristinių operacijų „Aras“ šarvuotį, juo ugniagesiai kelis kartus vyko į karščio paveiktas vietas.
Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
Dėl gyventojų saugumo trečiadienį buvo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.
Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Trakų Vokėje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintųjų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.
Svarstoma išgabenti dujas
Siekiant pagreitinti jau beveik parą trunkantį gaisro gesinimą Baltosios Vokės gatvėje, svarstoma išgabenti dujas iš gaisravietės, sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.
„Svarstoma išvežti dujas, kad jos nedegtų. Toks būtų logiškas žingsnis. Tačiau dėl to sprendimas kol kas nepriimtas. Jį priimsime kartu su specialistais. Degimo intensyvumas tikrai yra sumažėjęs, tačiau teigti, kad lokalizavome gaisrą, anksti.
Degimas kai kuriose talpyklose yra nekontroliuojamas. Toliau aušinami rezervuarai, toliau bandoma nustatyti pažeistus vamzdynus. Tikimės, kad rezervuaruose, kurių sklendės užsuktos ir jos dujomis nebepasipildo, likusios dujos išdegs“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė R. Požėla.
Kol kas nežinoma, nei kokį kiekį dujų reikėtų išvežti, nei kas tai galėtų padaryti.
Primename, kad trečiadienį 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis. Per įvykį nukentėjo vienas žmogus. Po to patikslinta, kad gaisro metu nukentėjo du žmonės.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko 7 autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.
Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.
5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.
Dėl gyventojų saugumo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos
