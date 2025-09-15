Lietuvos ugniagesiai tiesia pagalbos ranką kolegoms Ukrainoje – dovanoja apsauginę aprangą

Ji pasieks Valstybinę ekstremaliųjų situacijų tarnybą Ukrainoje: Poltavos regiono ugniagesiai gelbėtojai gaus 26 apsauginius ugniagesio aprangos komplektus, 30 šalmų, 20 pošalmių, 20 porų ugniagesių batų, 876 porų ugniagesių pirštinių ir 50 porų ugniagesių pirštinių gelbėjimo darbams.
Humanitarinės pagalbos vertė – 120 tūkst. eurų, pranešė PAGD.
Tai jau šeštoji humanitarinės pagalbos siunta Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą dienos.
