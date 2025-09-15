Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ugniagesiai tiesia pagalbos ranką kolegoms Ukrainoje – dovanoja apsauginę aprangą

2025-09-15 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 11:58

Lietuvos ugniagesiai padeda savo kolegoms iš Ukrainos dirbti karo sąlygomis – penktadienį į Ukrainą išgabenta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) humanitarinė parama.

Lietuvos ugniagesiai tiesia pagalbos ranką kolegoms Ukrainoje – dovanoja apsauginę aprangą

Lietuvos ugniagesiai padeda savo kolegoms iš Ukrainos dirbti karo sąlygomis – penktadienį į Ukrainą išgabenta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) humanitarinė parama.

3

Ji pasieks Valstybinę ekstremaliųjų situacijų tarnybą Ukrainoje: Poltavos regiono ugniagesiai gelbėtojai gaus 26 apsauginius ugniagesio aprangos komplektus, 30 šalmų, 20 pošalmių, 20 porų ugniagesių batų, 876 porų ugniagesių pirštinių ir 50 porų ugniagesių pirštinių gelbėjimo darbams.

Humanitarinės pagalbos vertė – 120 tūkst. eurų, pranešė PAGD.

Tai jau šeštoji humanitarinės pagalbos siunta Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

