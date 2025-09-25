Šakių rajone kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 20.18 val. Daugėliškių kaime, Kęstučio gatvėje, kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atviros liepsnos nesimatė, iš pastato rūko dūmai.
Mūriniame bunkeryje smilko pjuvenos. Jos, padedant įmonės krautuvui, buvo iškrautos ir išvežtos į lauką, ten perlietos vandeniu.
Gaisro metu pastatas neapgadintas, žalos nepadaryta.
