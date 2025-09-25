Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šakių rajone kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate

2025-09-25 10:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 10:03

Šakių rajone trečiadienio vakarą kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate, pranešė ugniagesiai.

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Šakių rajone trečiadienio vakarą kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate, pranešė ugniagesiai.

0

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 20.18 val. Daugėliškių kaime, Kęstučio gatvėje, kilo gaisras medžio apdirbimo įmonės pastate.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atviros liepsnos nesimatė, iš pastato rūko dūmai.

Mūriniame bunkeryje smilko pjuvenos. Jos, padedant įmonės krautuvui, buvo iškrautos ir išvežtos į lauką, ten perlietos vandeniu.

Gaisro metu pastatas neapgadintas, žalos nepadaryta.

