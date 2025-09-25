Didelis gaisras Anglijoje: pramoniniame rajone sprogo sandėlis

Policija, ugniagesiai ir greitosios pagalbos ekipažai buvo iškviesti į „Groundwell“ pramonės parką Svindone trečiadienį apie 19:30 val.
Viltšyro policija pranešė, kad stengiasi evakuoti artimiausią teritoriją, tačiau kitiems netoliese gyvenantiems gyventojams evakuotis nebūtina.
Į įvykio vietą atvyko mažiausiai 10 gaisrinių automobilių ir specialiųjų transporto priemonių, įskaitant kopėčių platformą ir vandens vežimo transportą.
Tarnyba pranešė, kad jos ugniagesiai gesina didelį sandėlio gaisrą ir stengiasi jį suvaldyti.
#BREAKING – U.K.🇬🇧 A powerful explosion shook city of #Swindon.— OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) September 25, 2025
💥 Warehouses exploded there, which, judging by the sounds, are detonating.
🔥👀 In the explosion footage (2nd video), a fireball and a mushroom cloud can be seen. pic.twitter.com/CgCoeXSVaN
Vietiniai gyventojai internete dalinosi, kad pajuto sprogimą.
Štai vienas gyventojas parašė, kad „tiesiogine prasme pajuto, kaip sudrebėjo visas namas“, ir pridūrė: „Svindonas tiesiogine prasme dega.“
