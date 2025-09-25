Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Didelis gaisras Anglijoje: pramoniniame rajone sprogo sandėlis

2025-09-25 11:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 11:47

Avarinės tarnybos reaguoja į rimtą incidentą Viltšyre, Anglijoje, po „didžiulio sprogimo“ pramoninio rajono sandėlyje, rašo „Sky News“.

Didelis gaisras Anglijoje: pramoniniame rajone sprogo sandėlis (nuotr. Telegram)

Avarinės tarnybos reaguoja į rimtą incidentą Viltšyre, Anglijoje, po „didžiulio sprogimo“ pramoninio rajono sandėlyje, rašo „Sky News“.

REKLAMA
0

Policija, ugniagesiai ir greitosios pagalbos ekipažai buvo iškviesti į „Groundwell“ pramonės parką Svindone trečiadienį apie 19:30 val.

Viltšyro policija pranešė, kad stengiasi evakuoti artimiausią teritoriją, tačiau kitiems netoliese gyvenantiems gyventojams evakuotis nebūtina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į įvykio vietą atvyko mažiausiai 10 gaisrinių automobilių ir specialiųjų transporto priemonių, įskaitant kopėčių platformą ir vandens vežimo transportą.

REKLAMA
REKLAMA

Tarnyba pranešė, kad jos ugniagesiai gesina didelį sandėlio gaisrą ir stengiasi jį suvaldyti.

Vietiniai gyventojai internete dalinosi, kad pajuto sprogimą.

Štai vienas gyventojas parašė, kad „tiesiogine prasme pajuto, kaip sudrebėjo visas namas“, ir pridūrė: „Svindonas tiesiogine prasme dega.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų