Graikijos traukinio tragedijoje žuvusio vaikino tėvas paskelbė bado streiką

Panosas Ruci, kurio 22 metų sūnus Denisas žuvo avarijoje, nuo rugsėjo 15 dienos protestuoja prie parlamento ir atsisako valgyti dėl to, kad prokurorai neleido ekshumuoti jo sūnaus kūno.
„Dvejus su puse metų aš nesulaukiau teisingumo (...) reikalauju (autorizuoti) ekshumaciją“, – naujienų agentūrai AFP sekmadienį teigė P. Ruci.
„Antraip mes čia būsime dieną ir naktį“, – tvirtino jis.
2023-iųjų vasarį žuvo 57 žmonės, daugiausia jauni studentai, keleiviniam traukiniui susidūrus su krovininiu centrinėje Graikijoje.
Tragedija įžiebė plataus masto streikus ir šimtus protestų Graikijoje bei užsienyje, taip smerkiant valdžios negebėjimą iki galo ištirti šią nelaimę.
Dėl susidūrimo baudžiamojon atsakomybėn patraukta daugiau kaip 40 asmenų, įskaitant stoties viršininką, atsakingą už tos dienos traukinių maršrutų sudarymą.
Dėl nelaimingo atsitikimo du aukšto rango pareigūnai, įskaitant buvusį transporto ministrą, buvo perduoti teismui.
Tačiau aukų artimieji yra pasipiktinę, jog abu vyrai, neigiantys kaltinimus, tikriausiai sulauks palyginus lengvų kaltinimų.
Nuomonės apklausos rodo, jog didelė dalis graikų yra įsitikinę, kad vyriausybė bandė užglaistyti įkalčius dėl avarijos priežasčių.
Aukų šeimos mano, kad vertingi įrodymai buvo prarasti, kai netrukus po avarijos avarijos vieta buvo nušluota buldozeriu.
Tyrimas buvo užbaigtas rugpjūčio pabaigoje.
Tačiau šeimos nori atlikti daugiau toksikologinių tyrimų, kad būtų galima nustatyti, ar viename iš traukinių buvo gabenamos nedeklaruotos cheminės medžiagos, kurios po avarijos sukėlė sprogimą.
Tikimasi, kad teismo procesas prasidės tik kitais metais.
