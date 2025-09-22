Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Graikijos traukinio tragedijoje žuvusio vaikino tėvas paskelbė bado streiką

2025-09-22 17:03 / šaltinis: BNS
2025-09-22 17:03

Jauno vaikino, žuvusio 2023-aisiais įvykusioje didžiausioje Graikijos traukinių tragedijoje, tėvas ėmėsi bado streiko dėl to, kad vyriausybė atsisakė atlikti plataus masto palaikų tyrimą.

Panosas Ruci ir jo žmona (nuotr. SCANPIX)

Jauno vaikino, žuvusio 2023-aisiais įvykusioje didžiausioje Graikijos traukinių tragedijoje, tėvas ėmėsi bado streiko dėl to, kad vyriausybė atsisakė atlikti plataus masto palaikų tyrimą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Panosas Ruci, kurio 22 metų sūnus Denisas žuvo avarijoje, nuo rugsėjo 15 dienos protestuoja prie parlamento ir atsisako valgyti dėl to, kad prokurorai neleido ekshumuoti jo sūnaus kūno.

REKLAMA

„Dvejus su puse metų aš nesulaukiau teisingumo (...) reikalauju (autorizuoti) ekshumaciją“, – naujienų agentūrai AFP sekmadienį teigė P. Ruci.

„Antraip mes čia būsime dieną ir naktį“, – tvirtino jis.

2023-iųjų vasarį žuvo 57 žmonės, daugiausia jauni studentai, keleiviniam traukiniui susidūrus su krovininiu centrinėje Graikijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tragedija įžiebė plataus masto streikus ir šimtus protestų Graikijoje bei užsienyje, taip smerkiant valdžios negebėjimą iki galo ištirti šią nelaimę.

Dėl susidūrimo baudžiamojon atsakomybėn patraukta daugiau kaip 40 asmenų, įskaitant stoties viršininką, atsakingą už tos dienos traukinių maršrutų sudarymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl nelaimingo atsitikimo du aukšto rango pareigūnai, įskaitant buvusį transporto ministrą, buvo perduoti teismui.

Tačiau aukų artimieji yra pasipiktinę, jog abu vyrai, neigiantys kaltinimus, tikriausiai sulauks palyginus lengvų kaltinimų.

REKLAMA

Nuomonės apklausos rodo, jog didelė dalis graikų yra įsitikinę, kad vyriausybė bandė užglaistyti įkalčius dėl avarijos priežasčių.

Aukų šeimos mano, kad vertingi įrodymai buvo prarasti, kai netrukus po avarijos avarijos vieta buvo nušluota buldozeriu.

Tyrimas buvo užbaigtas rugpjūčio pabaigoje.

Tačiau šeimos nori atlikti daugiau toksikologinių tyrimų, kad būtų galima nustatyti, ar viename iš traukinių buvo gabenamos nedeklaruotos cheminės medžiagos, kurios po avarijos sukėlė sprogimą.

Tikimasi, kad teismo procesas prasidės tik kitais metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų