Pastebėjo tik akyliausi: Trumpo ir karaliaus susitikime – subtilus jų žmonų gestas

Karalienė vakarienei pasirinko mėlynos spalvos „Fiona Clare“ suknelę su safyro tiara, o JAV pirmoji ponia – geltoną „Carolina Herrera“ suknelę.
Subtilus paramos ženklas
Kai moterys stovėjo šalia viena kitos, žiūrovai prie televizijos ekranų negalėjo nepastebėti, kad jų suknelės priminė Ukrainos vėliavos spalvas. Kai kurie netgi spėliojo, ar tai nebuvo subtilus paramos ženklas.
Naujienų portalas „Kyiv Post“ įkelė moterų nuotrauką su prierašu: „Oficiali nuotrauka iš karaliaus Karolio III susitikimo su Donaldu Trumpu. Karalienė Camilla ir Melania Trump buvo apsirengusios geltona ir mėlyna spalvomis, kurios yra Ukrainos nacionalinės spalvos.“
Karalius savo kalboje pabrėžė JAV ir Jungtinės Karalystės aljansą ir jo svarbą remiant Ukrainą.
„Mūsų šalys turi artimiausius gynybos, saugumo ir žvalgybos santykius, kokie kada nors buvo. Dviejuose pasauliniuose karuose mes kartu kovojome, kad nugalėtume tironijos jėgas. Šiandien, kai tironija vėl kelia grėsmę Europai, mes ir mūsų sąjungininkai vieningai remiame Ukrainą, siekdami atgrasyti agresiją ir užtikrinti taiką”,- sakė jis.
Istorinis Trumpo vizitas
Primename, kad JAV prezidentas D. Trumpas ir jo žmona Melania trečiadienį sraigtasparniu atskrido į Vindzoro pilį, kur oficialiai pradėjo savo istorinį antrąjį valstybinį vizitą JK.
Antradienį atvykęs į Londoną D. Trumpas pareiškė, kad jam patinka grįžti į JK, pavadindamas ją „labai ypatinga vieta“. Paklaustas, ar turi žinutę Karoliui III, jis atsakė, kad karalius yra ilgametis ir labai gerbiamas jo draugas.
Antrasis vizito etapas įvyks ketvirtadienį, kai D. Trumpas ir britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris susitiks XVI amžiuje statytame raudonų plytų Čekerso dvare Čilterno kalvose į šiaurės vakarus nuo Londono, kur yra oficiali JK premjerų užmiesčio rezidencija.
Vyriausybė tikisi, kad kelionės metu pasirašytas technologijų susitarimas pabrėš tvirtą transatlantinį ryšį, nepaisant nesutarimų dėl Ukrainos, Artimųjų Rytų ir NATO ateities.
D. Trumpas yra pirmasis JAV prezidentas, kuriam suteikta garbė antrą kartą su valstybiniu vizitu lankytis JK. Tai neliks nepastebėta prezidento, kuris dažnai apibūdina savo veiksmus superlatyvais ir neslepia savo simpatijos britų karališkajai šeimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!