  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Donaldas Trumpas princesei Kate Middleton rėžė tiesiai šviesiai: štai ką pasakė

2025-09-18 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 13:55

Donaldas Trumpas susitiko su britų karališkąja šeima (nuotr. SCANPIX)
6

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per oficialią vizito pradžią Jungtinėje Karalystėje atkreipė dėmesį ne tik į politinę darbotvarkę, bet ir į karališkosios šeimos narius. Jis negailėjo komplimentų Velso princesei Kate Middleton, o anksčiau yra viešai pagyręs ir princą Williamą.

0

Rugsėjo 17-ąją, atvykęs į Vindzoro pilį, D. Trumpas kartu su pirmąja ponia Melania buvo pasitikti princo Williamo ir princesės Kate. Ceremoninis sutikimas žymėjo oficialią antrojo valstybinio JAV vadovo vizito pradžią, rašo PEOPLE. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas susitiko su britų karališkąja šeima
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas susitiko su britų karališkąja šeima

Donaldas Trumpas pagyrė Kate Middleton

Spaudžiant rankas, 79-erių D.Trumpas 43-ejų princesei ištarė: „Jūs graži, tokia graži.“ Šis komplimentas nuskambėjo vos po to, kai D. Trumpo pora išsilaipino iš „Marine One“ sraigtasparnio ir susitiko su karališkąja pora.

Princas Williamas švelniai palydėjo grupę pirmyn, uždėdamas ranką ant žmonos ir Melanios nugarų, kai visi drauge žengė į pilies teritoriją.

Į vizitą Jungtinėje Karalystėje D. Trumpas su žmona atvyko karaliaus Karolio III kvietimu. Tai jau antrasis valstybinis jo vizitas į šią šalį – neįprastas precedentas JAV ir JK santykiuose. Oficialiai jis truks nuo rugsėjo 17 iki 18 dienos.

Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas pasisako apie britų karališkosios šeimos narių išvaizdą. Dar 2024-ųjų gruodį, po susitikimo su princu Williamu Paryžiuje, kur vyko atstatytos Notre Dame katedros atidarymo ceremonija, jis princą pavadino „labai dailiu“.

„Jis tikrai gražus vyras. Vakarykštį vakarą atrodė išties labai patraukliai. Kai kurie žmonės gyvai atrodo dar geriau – jis atrodė puikiai, ir aš jam tai pasakiau“, – tuomet komentavo D. Trumpas „New York Post“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

