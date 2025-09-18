Donaldas Trumpas princesei Kate Middleton rėžė tiesiai šviesiai: štai ką pasakė

Rugsėjo 17-ąją, atvykęs į Vindzoro pilį, D. Trumpas kartu su pirmąja ponia Melania buvo pasitikti princo Williamo ir princesės Kate. Ceremoninis sutikimas žymėjo oficialią antrojo valstybinio JAV vadovo vizito pradžią, rašo PEOPLE.
Donaldas Trumpas pagyrė Kate Middleton
Spaudžiant rankas, 79-erių D.Trumpas 43-ejų princesei ištarė: „Jūs graži, tokia graži.“ Šis komplimentas nuskambėjo vos po to, kai D. Trumpo pora išsilaipino iš „Marine One“ sraigtasparnio ir susitiko su karališkąja pora.
Princas Williamas švelniai palydėjo grupę pirmyn, uždėdamas ranką ant žmonos ir Melanios nugarų, kai visi drauge žengė į pilies teritoriją.
Į vizitą Jungtinėje Karalystėje D. Trumpas su žmona atvyko karaliaus Karolio III kvietimu. Tai jau antrasis valstybinis jo vizitas į šią šalį – neįprastas precedentas JAV ir JK santykiuose. Oficialiai jis truks nuo rugsėjo 17 iki 18 dienos.
Tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas pasisako apie britų karališkosios šeimos narių išvaizdą. Dar 2024-ųjų gruodį, po susitikimo su princu Williamu Paryžiuje, kur vyko atstatytos Notre Dame katedros atidarymo ceremonija, jis princą pavadino „labai dailiu“.
„Jis tikrai gražus vyras. Vakarykštį vakarą atrodė išties labai patraukliai. Kai kurie žmonės gyvai atrodo dar geriau – jis atrodė puikiai, ir aš jam tai pasakiau“, – tuomet komentavo D. Trumpas „New York Post“.
