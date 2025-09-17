Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

1 Kate Middleton gestą karaliui pastebėjo akyliausi: atskleidė tikruosius jausmus

2025-09-17 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:25

Velso princesė Kate Middleton po Kent hercogienės laidotuvių pasidalijo širdį šildančiu momentu su savo uošviu, karaliumi Karoliu III.

Pora buvo pastebėta trumpai šnekantisi ant Vestminsterio katedros laiptų, po to jie pabučiavo vienas kitą į skruostus, o Kate nusilenkė monarchui prieš jam išvykstant iš bažnyčios. Tada Charles išvažiavo iš Londono katedros, o Williamas ir Kate netrukus išvažiavo paskui jį.
9

Velso princesė Kate Middleton po Kent hercogienės laidotuvių pasidalijo širdį šildančiu momentu su savo uošviu, karaliumi Karoliu III.

2

Kaip teigia, „The Miror“, šis epizodas išsiskyrė tarp oficialių atsisveikinimo akimirkų Vestminsterio katedroje

Kate Middleton mielas gestas karaliui po niūrios akimirkos Kent hercogienės laidotuvėse
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton mielas gestas karaliui po niūrios akimirkos Kent hercogienės laidotuvėse

Širdį šildantis gestas

Po valandą trukusios ceremonijos Vestminsterio katedroje, kurioje buvo pagerbtas rugsėjo 4-ąją ramiai mirusios Kent hercogienės (92 m.) gyvenimas, karališkosios šeimos nariai susirinko ant katedros laiptų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia užfiksuota jautri akimirka – princesė Kate priėjo prie karaliaus Charleso ir parodė jam švelnų dėmesio gestą, kuris nušvietė niūrią dieną.

Pora buvo pastebėta trumpai šnekantisi ant Vestminsterio katedros laiptų, po to jie pabučiavo vienas kitą į skruostus, o Kate nusilenkė monarchui prieš jam išvykstant iš bažnyčios. Tada Charles išvažiavo iš Londono katedros, o Williamas ir Kate netrukus išvažiavo paskui jį.

Šis gestas palietė ir socialinius tinklus:

@hellocanadamag #PrincessKate said goodbye to King Charles with a kiss and a curtsy as she left the funeral of the Duchess of Kent at Westminster Cathedral. 📷: @emilynashhello ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

Karališkoji šeima atsisveikino

Laidotuvių ceremonijoje Londone dalyvavo princas Andrius, Sara Ferguson, princesė Ana, Sofija – Edinburgo hercogienė bei kiti artimieji. Karalienė Kamila nedalyvavo dėl ūmaus sinusito, apie tai buvo pranešta oficialiame Bakingamo rūmų pranešime.

Ceremonija, kupina rimties ir liūdesio, simboliškai užbaigė Kent hercogienės gyvenimo kelią. Procesijai pasibaigus, šeima susitelkė atsisveikinti – būtent tada ir buvo užfiksuotas šiltas princesės Kate ir karaliaus Charleso momentas.

