1 Kate Middleton gestą karaliui pastebėjo akyliausi: atskleidė tikruosius jausmus

Kaip teigia, „The Miror“, šis epizodas išsiskyrė tarp oficialių atsisveikinimo akimirkų Vestminsterio katedroje
Širdį šildantis gestas
Po valandą trukusios ceremonijos Vestminsterio katedroje, kurioje buvo pagerbtas rugsėjo 4-ąją ramiai mirusios Kent hercogienės (92 m.) gyvenimas, karališkosios šeimos nariai susirinko ant katedros laiptų.
Čia užfiksuota jautri akimirka – princesė Kate priėjo prie karaliaus Charleso ir parodė jam švelnų dėmesio gestą, kuris nušvietė niūrią dieną.
Pora buvo pastebėta trumpai šnekantisi ant Vestminsterio katedros laiptų, po to jie pabučiavo vienas kitą į skruostus, o Kate nusilenkė monarchui prieš jam išvykstant iš bažnyčios. Tada Charles išvažiavo iš Londono katedros, o Williamas ir Kate netrukus išvažiavo paskui jį.
Šis gestas palietė ir socialinius tinklus:
@hellocanadamag #PrincessKate said goodbye to King Charles with a kiss and a curtsy as she left the funeral of the Duchess of Kent at Westminster Cathedral. 📷: @emilynashhello ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
Karališkoji šeima atsisveikino
Laidotuvių ceremonijoje Londone dalyvavo princas Andrius, Sara Ferguson, princesė Ana, Sofija – Edinburgo hercogienė bei kiti artimieji. Karalienė Kamila nedalyvavo dėl ūmaus sinusito, apie tai buvo pranešta oficialiame Bakingamo rūmų pranešime.
Ceremonija, kupina rimties ir liūdesio, simboliškai užbaigė Kent hercogienės gyvenimo kelią. Procesijai pasibaigus, šeima susitelkė atsisveikinti – būtent tada ir buvo užfiksuotas šiltas princesės Kate ir karaliaus Charleso momentas.
