Skaudžių replikų dėl „peruko“ sulaukusi Kate Middleton ryžosi netikėtam poelgiui

Kate Middleton dar kartą šokiravo gerbėjus ir vėl nustebino su išvaizdos pokyčiais.
Pakeitė šukuoseną
Kate Middleton prieš kurį laiką kartu su vyru pasirodė viešumoje, tačiau internautams užkliuvo vienas dalykas – naujoji Kate Middleton šukuosena.
Moteris buvo pastebėta nusišviesinusi plaukus, tačiau internete vyravo kalbos, jog tai perukas ir šis plaukų dažymas sulaukė didelės kritikos.
Panašu, jog Kate su šviesiais plaukais ilgai neužsibuvo. Moteris buvo pastebėta vėl su tamsiais plaukais.
✨Este fin de semana, #KateMiddleton deslumbró con un look impecable y un delicado peinado semirrecogido durante el duelo entre Inglaterra y Australia en la Copa Mundial Femenina de Rugby.— Revista Clase (@Revista_Clase) September 8, 2025
Lejos de las recientes críticas por su cambio de imagen, la princesa de Gales brilló con… pic.twitter.com/k7idtdvo1Y
Galima pagalvoti, jog Kate sulaukusi didelės kritikos dėl šviesintų plaukų nusprendė vėl juos pakeisti į senąją spalvą.
Moteriai grįžus į savo tikrąją plaukų spalvą internautai negailėjo pagyrų, jog tokia spalva jai labiausiai tinka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!