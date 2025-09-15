Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Skaudžių replikų dėl „peruko“ sulaukusi Kate Middleton ryžosi netikėtam poelgiui

2025-09-15 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 10:55

Prieš kurį laiką karališkosios šeimos narė Kate Middleton žmones nustebino išvaizdos pokyčiais – moteris nusišviesino plaukus, tačiau panašu, jog ne ilgam.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
5

Prieš kurį laiką karališkosios šeimos narė Kate Middleton žmones nustebino išvaizdos pokyčiais – moteris nusišviesino plaukus, tačiau panašu, jog ne ilgam.

Kate Middleton dar kartą šokiravo gerbėjus ir vėl nustebino su išvaizdos pokyčiais.

Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Pakeitė šukuoseną

Kate Middleton prieš kurį laiką kartu su vyru pasirodė viešumoje, tačiau internautams užkliuvo vienas dalykas – naujoji Kate Middleton šukuosena. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris buvo pastebėta nusišviesinusi plaukus, tačiau internete vyravo kalbos, jog tai perukas ir šis plaukų dažymas sulaukė didelės kritikos.

Panašu, jog Kate su šviesiais plaukais ilgai neužsibuvo. Moteris buvo pastebėta vėl su tamsiais plaukais.

Galima pagalvoti, jog Kate sulaukusi didelės kritikos dėl šviesintų plaukų nusprendė vėl juos pakeisti į senąją spalvą.

Moteriai grįžus į savo tikrąją plaukų spalvą internautai negailėjo pagyrų, jog tokia spalva jai labiausiai tinka.

