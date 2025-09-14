Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kate Middleton viešumoje pasirodė su neįprastu dabužių deriniu: kaina nustebins

2025-09-14 10:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 10:06

Apsilankiusi Safolke, 43-ejų princesė Kate Middleton pasirinko britų dizainerės Bella Freud kurtą kostiumą. Šis derinys turi gilesnę prasmę, o jo kaina nustebins ne vieną.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
8

Apsilankiusi Safolke, 43-ejų princesė Kate Middleton pasirinko britų dizainerės Bella Freud kurtą kostiumą. Šis derinys turi gilesnę prasmę, o jo kaina nustebins ne vieną.

2

Princesė vilkėjo minėtos dizainerės kurtus drabužius: „Earl“ švarką (apie 997 Eur) ir derančias „Schoolboy“ kelnes (apie 620 Eur) su klasikiniu „Prince of Wales“ raštu. Derinį papildė juodas „Boden“ megztinis bei auksiniai deimantų auskarai „Cupid Maxi Hoops“ iš Daniella Draper kolekcijos (apie 2 891 Eur).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kate Middleton viešumoje pasirodė su neįprastu dabužių deriniu: kaina nustebins
Visi pasirinkti kūrėjai – britų dizaineriai, o Velso princesė jau ne kartą yra pademonstravusi ypatingą palaikymą šalies mados industrijai, kuri jai itin svarbi.

Siunčia žinią

Tačiau šįkart jos stilius atrodė ypač patriotiškas. Ne tik todėl, kad pasirinktas raštas subtiliai pagerbė jos vyrą – Velso princą, bet ir todėl, jog simboliškai pademonstravo ištikimybę karaliui ir šaliai.

Kadangi Kate garderobe niekas neatsiranda atsitiktinai, sunku nepastebėti šio sąmoningo sprendimo. Tokie raštai dažnai vengiami dėvėti viešuose renginiuose, nes jie ne visuomet gerai atrodo nuotraukose – langeliai gali susilieti. Tačiau šįkart svarbiau buvo ne estetinė detalė, o siunčiama žinutė: štai tikrieji britų karališkosios šeimos ramsčiai, ištikimai tarnaujantys karaliui ir šaliai.

 

