Kate Middleton viešumoje pasirodė su neįprastu dabužių deriniu: kaina nustebins

Princesė vilkėjo minėtos dizainerės kurtus drabužius: „Earl“ švarką (apie 997 Eur) ir derančias „Schoolboy“ kelnes (apie 620 Eur) su klasikiniu „Prince of Wales“ raštu. Derinį papildė juodas „Boden“ megztinis bei auksiniai deimantų auskarai „Cupid Maxi Hoops“ iš Daniella Draper kolekcijos (apie 2 891 Eur).
Visi pasirinkti kūrėjai – britų dizaineriai, o Velso princesė jau ne kartą yra pademonstravusi ypatingą palaikymą šalies mados industrijai, kuri jai itin svarbi.
Siunčia žinią
Tačiau šįkart jos stilius atrodė ypač patriotiškas. Ne tik todėl, kad pasirinktas raštas subtiliai pagerbė jos vyrą – Velso princą, bet ir todėl, jog simboliškai pademonstravo ištikimybę karaliui ir šaliai.
Kadangi Kate garderobe niekas neatsiranda atsitiktinai, sunku nepastebėti šio sąmoningo sprendimo. Tokie raštai dažnai vengiami dėvėti viešuose renginiuose, nes jie ne visuomet gerai atrodo nuotraukose – langeliai gali susilieti. Tačiau šįkart svarbiau buvo ne estetinė detalė, o siunčiama žinutė: štai tikrieji britų karališkosios šeimos ramsčiai, ištikimai tarnaujantys karaliui ir šaliai.
