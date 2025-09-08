Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Pasklidus gandams apie Kate Middleton dėvimą peruką – princesės Dianos kirpėjo reakcija

2025-09-08 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 12:25

Internete netilo kalbos, jog Velso princesė Kate Middleton pakeitė šukuoseną. Princesės Dianos kirpėjas Samas McKnightas stojo ginti Kate Middleton po to, kai internete pasipylė kalbos, jog jos nauja šviesi šukuosena – tik perukas.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)

Internete netilo kalbos, jog Velso princesė Kate Middleton pakeitė šukuoseną. Princesės Dianos kirpėjas Samas McKnightas stojo ginti Kate Middleton po to, kai internete pasipylė kalbos, jog jos nauja šviesi šukuosena – tik perukas.

0

McKnightas, kuris septynerius metus iki Dianos mirties buvo jos asmeninis kirpėjas. Vyras rugsėjo 4 d. „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame apgynė Velso princesę.

„Esu šokiruotas, pasibaisėjęs ir sukrėstas visų bjaurių komentarų apie Velso princesę“, – rašė jis.

„Moteriai plaukai yra labai asmeniška: tai jos ginklas, apsauga, pasitikėjimo šaltinis ir dar daugiau“, –  tęsė vyras.

Kirpėjas pridūrė: „Negaliu patikėti, kokie pikti ir be jokio empatijos yra šie komentarai, daugiausia, regis, iš kitų moterų, kurios puola jauną moterį, neturinčią pasirinkimo dėl vaidmens, kurį prisiėmė ištekėjusi už princo. Ji privalo drąsiai rodytis viešumoje.“

Savo žinutę McKnightas užbaigė primindamas, kad Kate neseniai sirgo vėžiu. 2024 m. kovą ji paskelbė, kad jai diagnozuota onkologinė liga. Po chemoterapijos 2025 m. sausį princesė pranešė, kad jos liga pasiekė remisiją.

„Esu tikras, ji verčiau būtų pasitraukusi iš viešumos. Ji tyliai, nuolankiai ir išmintingai atstovavo mūsų šaliai, parodydama, kokią švelnią galią dar turime kaip tauta, – rašė McKnightas. – Vėžys kiekvieną paveikia skirtingai, bet visiems jis pakeičia gyvenimą. Tad, užteks! Palikite ją ramybėje. Gėda jums.“

Pirmą kartą viešumoje pasirodė su nauja šukuosena

Kate pirmą kartą pasirodė su medaus atspalvio šviesiais plaukais apsilankiusi nacionalinio istorijos muziejaus atnaujintuose soduose kartu su princu Williamu. Tai buvo pirmas viešas jųdviejų pasirodymas po vasaros atostogų. Princesės plaukai buvo suformuoti į jos mėgstamas, purias bangas su sklastymu į šoną.

Gandai, kad Kate pasikeitė plaukų spalvą, kilo dar rugpjūčio 24 d., kai ji buvo pastebėta vykstanti į bažnyčią prie Balmoralo pilies kartu su Williamu ir vaikais – princu George’u, princese Charlotte bei princu Louisu.

Vis dėlto, po vizito muziejuje kilo įtarimų, jog tai perukas.

„Tikrai Karališkoji šeima galėtų sau leisti geresnį peruką Kate Middleton“, – socialiniame tinkle rašė vienas vartotojas.

Kitas pridūrė: „Tai pigiausias perukas, kokį esu matęs“.

Dar vienas rašė: „Tikiuosi, tai perukas, nes Kate Middleton nauja išvaizda – tiesiog baisi.“

Tačiau kiti tvirtino priešingai – esą tai ne perukas, o plaukų priauginimas.

„Tai ne perukas, priekyje aiškiai matosi, kad ne. Ji turi priaugintus plaukus, pažvelkite į galą. Ji visada naudoja priauginimus?“ – komentavo vienas internautas.

