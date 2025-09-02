Paaiškėjo, kodėl Kate Middleton ir princas Williamas persikrausto

Skelbiama, kad net ir Williamui tapus karaliumi, šeima greičiausiai pasiliks Forest Lodge, o ne kelsis į tradicines monarchų rezidencijas, tokias kaip Bakingamo rūmai.
Jennie Bond paaiškino, kad sprendimą persikelti lėmė Williamo vaikystės patirtys. Pasak jos, būsimasis karalius trokšta sukurti stabilią, privačią šeimos aplinką – tokią, kokios pats neturėjo augdamas.
„Williamas jau aiškiai nusibrėžė savo kryptį. Jis tai vadina karališkąja šeima su maža „k“. O nuolatiniai namai Forest Lodge visiškai atitinka šią filosofiją“, – sakė ekspertė.
Nors šis sprendimas reiškia didelį atsitraukimą nuo tradicijų – Williamas būtų pirmasis monarchas, negyvenantis rūmuose ar pilyje – Bond įsitikinusi, kad princas tam neteiks ypatingos reikšmės:
„Jis nenori gyventi rūmuose ar pilyje. Jis jau nusprendė daryti kitaip. Gyvenimas name – net jei tas namas ir įspūdingas, kaip Forest Lodge – suteiks šeimai normalesnį gyvenimą, ir tai bus didelis privalumas“.
Velso princas seka mamos pėdomis
Ekspertė pridūrė, kad Williamas ir Kate, panašiai kaip princesė Diana, savo vaikams nori sukurti jaukią ir šiltą namų atmosferą, atsisakydami pompastikos, kuri dažnai siejama su karališkąja šeima.
„Esu buvusi karaliaus namuose Highgrove dvare ir pas Dianą jos apartamentuose Kensingtono rūmuose. Abu buvo jaukūs ir patogūs, o Diana ypatingai mėgo šviesius atspalvius, minkštus baldus, nieko pernelyg griežto. Manau, būtent tokią atmosferą Williamas nori sukurti savo vaikams. Todėl jis aiškiai parodė, kad neketina keltis nei į Vindzoro pilį, nei į Bakingamo rūmus, kai ateis laikas tapti karaliumi“, – sakė Bond.
Nors Kate jau daugiau nei dešimtmetį gyvena kaip karališkosios šeimos narė, ji užaugo paprastesnėje, laimingoje šeimoje, todėl, anot ekspertės, princesę tikrai džiugins persikėlimas į jaukesnius namus.
„Catherine turbūt būtų siaubingai nelaiminga, jei reikėtų gyventi milžiniškoje, šaltoje pilyje ar Londono centre esančiuose rūmuose su beveik 800 kambarių“, – teigė Bond.
Pasak jos, naujieji namai leis karališkajai porai išlaikyti normalumo ir jaukumo pojūtį, kartu tęsiant tarnystę karališkajai šeimai bei ruošiantis Williamui, o vėliau ir princui George’ui, užimti sostą.
„Karališkajame gyvenime ir taip netrūksta keistenybių, – reziumavo Bond. – Bent jau namai turėtų būti tokia vieta, kur jautiesi patogiai ir jaukiai.“
