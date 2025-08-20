Per Harry ir Meghan vestuves – netikėta princo Philipo pastaba karalienei

Tačiau, kaip paaiškėjo dabar, už prabangių šypsenų ir oficialių sveikinimų slypėjo visai kitokia princo Philipo reakcija.
Iškilmingos vestuvės Vindzore
Vestuvės vyko Vindzoro pilyje, Šv. Jurgio koplyčioje. Ceremonija turėjo visas karališkas tradicijas, tačiau išsiskyrė ir modernesniais akcentais – pasirodė gospelų choras, skambėjo daina Stand By Me, o JAV episkopalinės bažnyčios vyskupas Michaelas Curry pasakė įsimintiną 14 minučių pamokslą.
Po ceremonijos jaunieji išriedėjo karieta po Vindzorą, o likę svečiai, tarp jų ir karališkoji šeima, patraukė į priėmimą pilyje.
Liokajus atskleidė netikėtą princo Philipo pastabą
Kaip naujoje knygoje rašo buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas, būtent tuo metu princas Philipas, išeidamas iš koplyčios kartu su karaliene, jai sušnibždėjo: „Po velnių, pagaliau baigėsi“.
Harroldas šią istoriją atskleidė savo knygoje „The Roayl Butler: My Remarkalble Life of Royal Service“ (liet. „Karališkasis liokajus: mano neįtikėtinas gyvenimas dirbant karališkajai šeimai“). Anot jo, tai buvo tipiškas Philipui būdingas humoro ir tiesmukumo derinys.
Liokajus: mačiau visai kitokią karališką šeimą
G. Harroldas 2004–2011 m. dirbo karaliaus Charleso rezidencijoje „Highgrove“. Pasak jo, būtent ten jis geriau pažino tiek Williamą, tiek Harry. Buvęs liokajus prisiminė pirmąjį susitikimą su Harry – tuomet paauglys princas į jį švystelėjo vandens balioną.
Jis taip pat teigia matęs visai kitokią, artimą karališkos šeimos Charleso, Camillos, Williamo ir Harry santykių pusę, nei aprašyta Harry prisiminimuose „Atsarginis“.
„Aš mačiau juos kartu vakarieniaujant, leidžiant laiką vakarėliuose, besijuokiančius. Tuo metu nebuvo jokios priešiškos nuotaikos. Todėl sunku suprasti, kodėl Harry dabar pasakoja priešingai“, – sakė G. Harroldas „The Telegraph“.
Nors ir po operacijos – nepraleido vestuvių
Tokią nuožmią karalienės vyro poziciją galima suprasti. Prieš anūko vestuves Edinburgo kunigaikščiui buvo atlikta klubo keitimo operacija. Vis dėlto princas Philipas buvo pasiryžęs bet kokia kaina dalyvauti šventėje – jis buvo sau užsibrėžęs tikslą iki tuoktuvių atsistoti ant kojų ir vaikščioti.
