Princas Williamas ir Kate Middleton skelbia apie pokyčius asmeniniame gyvenime

Velso princas ir princesė persikels į naujus namus vėliau šiais metais, pranešė Kensingtono rūmų atstovas spaudai, kuriuo remiasi britų spauda.
Šiemet persikels į naujus namus
„Velsų šeima persikraustys vėliau šiais metais“, – sakė jis.
Už šių namų kurių vertė, kaip manoma, siekia 16 mln. svarų sterlingų (18,55 mln. eurų), pora mokės iš savo kišenės.
Jie taip pat finansuoja nedidelius šio saugomo pastato remonto darbus.
