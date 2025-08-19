Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Princas Williamas ir Kate Middleton skelbia apie pokyčius asmeniniame gyvenime

2025-08-19 12:50 / šaltinis: Anglija.lt
2025-08-19 12:50

Velso princas Williamas su žmona Catherine ir vaikais netrukus kraustytis iš savo esamų namų – Adelaidės kotedžo – į aštuonių miegamųjų namą „Forest Lodge“ Windsoro Great Parke.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)

Velso princas Williamas su žmona Catherine ir vaikais netrukus kraustytis iš savo esamų namų – Adelaidės kotedžo – į aštuonių miegamųjų namą „Forest Lodge“ Windsoro Great Parke.

REKLAMA
0

Velso princas ir princesė persikels į naujus namus vėliau šiais metais, pranešė Kensingtono rūmų atstovas spaudai, kuriuo remiasi britų spauda.

Šiemet persikels į naujus namus

„Velsų šeima persikraustys vėliau šiais metais“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už šių namų kurių vertė, kaip manoma, siekia 16 mln. svarų sterlingų (18,55 mln. eurų), pora mokės iš savo kišenės.

Jie taip pat finansuoja nedidelius šio saugomo pastato remonto darbus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų