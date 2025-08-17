Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Tarp Meghan ir Kate – konkurencija dėl ateities projektų: pakomentavo ekspertas

2025-08-17 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 15:10

Meghan Markle ir princas Harry dar kartą atsidūrė dėmesio centre – pora su „Netflix“ pasirašė naują, tačiau gerokai mažesnės vertės sutartį, pagal kurią bus kuriami tik patvirtinti projektai. Vienas jų – šventinis „With Love, Meghan“ specialusis epizodas, kuris pasirodys jau šių metų gruodį. Tačiau ši data sutampa su kasmetine princesės Kate „Together At Christmas“ kalėdine giesmių švente. Karališkųjų reikalų ekspertai įžvelgia tiesioginį dviejų moterų konkuravimą.

Meghan Markle ir princas Harry dar kartą atsidūrė dėmesio centre – pora su „Netflix“ pasirašė naują, tačiau gerokai mažesnės vertės sutartį, pagal kurią bus kuriami tik patvirtinti projektai. Vienas jų – šventinis „With Love, Meghan“ specialusis epizodas, kuris pasirodys jau šių metų gruodį. Tačiau ši data sutampa su kasmetine princesės Kate „Together At Christmas“ kalėdine giesmių švente. Karališkųjų reikalų ekspertai įžvelgia tiesioginį dviejų moterų konkuravimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karališkosios šeimos žinovas Hugo Vickers teigia, kad Meghan žingsnis – dar vienas bandymas užgožti savo svainės iniciatyvas.

„Visada sakoma, kad kai tik Catherine, Velso princesė, pradeda kokį nors projektą, Meghan tuoj pat bando pasiūlyti ką nors panašaus ir nukonkuruoti. Šis Kalėdų atvejis – ne išimtis. Kate renginys yra ypatingas, jaudinantis ir skirtas visuomenei, labdarai. O Meghan veikla labiau orientuota į pinigus ir populiarumą“, – sakė jis „The Sun“.

Ekspertas pridūrė, kad Netflix vadovai sprendimus priima grynai verslo sumetimais: „Jie nepasirašytų kontrakto iš gailesčio. Meghan ir Harry turi milijonus sekėjų, todėl bet kokia jų veikla pritraukia dėmesio, o tai Netflix naudinga.“

Nauja, bet kuklesnė sutartis

Naujasis susitarimas su „Netflix“ – tai nebe šimto milijonų dolerių vertės kontraktas, o vadinamasis „first-look“ modelis. Tai reiškia, kad platforma gali rinktis, kuriuos projektus finansuoti, o kurie į eterį nepateks.

Vis dėlto jau patvirtinta, kad Meghan kulinarinės laidos „With Love, Meghan“ antrasis sezonas pasieks žiūrovus dar šiemet, o šventinis specialusis epizodas taps pagrindiniu metų akcentu. Be to, numatyta dokumentika apie Ugandos našlaičius ir filmo „Meet Me at the Lake“ ekranizacija.

Konkurencija nesibaigia

Karališkųjų reikalų apžvalgininkai pabrėžia, kad šeimų konkurencija tęsiasi jau daugelį metų – dar nuo laikų, kai jie dalijosi bendru biuru Kensingtono rūmuose.

Šįkart konkurencijos toną sustiprino ir socialiniai tinklai: tiek Kate, tiek Meghan vieną savaitę viešino savo vaikų piešinius, kas daugeliui pasirodė kaip dar vienas bandymas rungtyniauti dėl viešumo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

