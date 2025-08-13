Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Karališkos šeimos liokajus išklojo, kas iš tikrųjų ten vyksta: jie visi bijo 1 dalyko

2025-08-13 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 10:20

Anksčiau karališkajai šeimai dirbęs liokajus atskleidė, ką šeimos nariai iš tiesų galvoja apie princo Harry ir Meghan Markle sutartį su „Netflix“ ir ko jie bijo labiausiai.

Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX)
11

Anksčiau karališkajai šeimai dirbęs liokajus atskleidė, ką šeimos nariai iš tiesų galvoja apie princo Harry ir Meghan Markle sutartį su „Netflix“ ir ko jie bijo labiausiai.

REKLAMA
0

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas mano, kad Harry ir Meghan greičiausiai dabar filmuodami laidas ir serialus elgsis atsargiau, kad nesukeltų dar daugiau chaoso, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karališkoji šeima
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karališkoji šeima

Atskleidė, kas karališkąją šeimą neramina labiausiai

Buvęs karaliaus Karolio III liokajus išsakė savo nuomonę apie tai, kas, jo manymu, karališkajai šeimai kelia daugiausiai nerimo dėl princo Harry ir Meghan Markle sutarties su „Netflix“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai paaiškėjo po to, kai Sasekso hercogas ir hercogienė paskelbė, kad pratęsia pelningą sutartį su įmone. Pranešama, kad tai ilgametis susitarimas.

REKLAMA

Nenuostabu, kad karališkoji šeima gali jaudintis dėl būsimos Harry ir Meghan kuriamos televizijos bei kino produkcijos. Vis tik Grantas Harroldas mano, kad šįkart priežasčių nerimauti yra mažiau.

„Manau, kad jie pradės elgtis atsargiau, kad nekiltų dar daugiau neramumų, kai imsis naujų projektų. Jei šios laidos pridarys daugiau žalos, tai pakenks bet kokiems bandymams atkurti ryšius.

REKLAMA
REKLAMA

Karališkoji šeima jau priprato prie tokio elgesio. Nemanau, kad jie bus nustebinti ar nusivylę – jie jau įpratę, kad Harry ir Meghan elgiasi, kaip nori. Didžiausias jų rūpestis – dar vienas dokumentinis filmas, atskleidžiantis nesutarimus šeimoje“, – sakė G. Harroldas, kalbėdamas „OLBG“ vardu.

Princo Harry ir Meghan Markle projektai

Pirminis, prieš penkerius metus sudarytas susitarimas, kurio vertė, kaip teigiama, siekė daugiau nei 100 mln. JAV dolerių (apie 85,5 mln. svarų sterlingų), buvo pasirašytas netrukus po to, kai 2020 m. Saseksai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė gyventi į Kaliforniją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį paskelbdama apie naujausią sutartį, Meghan sakė: „Didžiuojamės galėdami pratęsti partnerystę su „Netflix“ ir išplėsti bendradarbiavimą, įtraukiant „As ever“ prekės ženklą.

Mano vyras ir aš esame įkvėpti savo partnerių, kurie glaudžiai bendradarbiauja su mumis ir mūsų „Archewell Productions“ komanda, kurdami įvairių žanrų turinį, kuris yra žinomas visame pasaulyje ir atspindi mūsų bendrą viziją.“

REKLAMA

Naujoji sutartis pasirašyta prieš pat antrojo „With Love, Meghan“ sezono premjerą, kurią bus galima išvysti dar šį mėnesį.

Šioje laidoje hercogienė žada „linksmą ir širdį šildantį“ sezoną, kupiną žinomų šefų, talentingų menininkų ir mylimų draugų vizitų.

Pagal ankstesnį susitarimą Harry ir Meghan sukūrė kelis projektus – nuo serialų iki gyvenimo būdo laidų, tarp kurių buvo „Polo“, „Heart of Invictus“, „Harry and Meghan“ ir „Live to Lead“.

Pastarasis dokumentinis serialas „Harry ir Meghan“ sulaukė fenomenalios sėkmės: 2022 m. gruodžio mėn. jis buvo peržiūrėtas 23,4 mln. kartų ir per pirmąsias keturias dienas tapo labiausiai žiūrimu dokumentiniu filmu „Netflix“ platformoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Princas Harry (nuotr. SCANPIX)
Princas Harry sugriovė santykius su dar 1 karališkos šeimos nariu: štai kas jis (1)
Kate Middleton, princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
Princas Williamas ir Kate Middleton sulaukė naujo skaudaus smūgio: to iš šeimos nesitikėjo (9)
Karalius Karolis III, princas Harry, Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
Išklojo, ar tikrai princas Harry ruošiasi susitaikyti su savo šeima: štai kas vyksta

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų