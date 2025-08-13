Karališkos šeimos liokajus išklojo, kas iš tikrųjų ten vyksta: jie visi bijo 1 dalyko

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas mano, kad Harry ir Meghan greičiausiai dabar filmuodami laidas ir serialus elgsis atsargiau, kad nesukeltų dar daugiau chaoso, rašoma mirror.co.uk.
Atskleidė, kas karališkąją šeimą neramina labiausiai
Buvęs karaliaus Karolio III liokajus išsakė savo nuomonę apie tai, kas, jo manymu, karališkajai šeimai kelia daugiausiai nerimo dėl princo Harry ir Meghan Markle sutarties su „Netflix“.
Tai paaiškėjo po to, kai Sasekso hercogas ir hercogienė paskelbė, kad pratęsia pelningą sutartį su įmone. Pranešama, kad tai ilgametis susitarimas.
Nenuostabu, kad karališkoji šeima gali jaudintis dėl būsimos Harry ir Meghan kuriamos televizijos bei kino produkcijos. Vis tik Grantas Harroldas mano, kad šįkart priežasčių nerimauti yra mažiau.
„Manau, kad jie pradės elgtis atsargiau, kad nekiltų dar daugiau neramumų, kai imsis naujų projektų. Jei šios laidos pridarys daugiau žalos, tai pakenks bet kokiems bandymams atkurti ryšius.
Karališkoji šeima jau priprato prie tokio elgesio. Nemanau, kad jie bus nustebinti ar nusivylę – jie jau įpratę, kad Harry ir Meghan elgiasi, kaip nori. Didžiausias jų rūpestis – dar vienas dokumentinis filmas, atskleidžiantis nesutarimus šeimoje“, – sakė G. Harroldas, kalbėdamas „OLBG“ vardu.
Princo Harry ir Meghan Markle projektai
Pirminis, prieš penkerius metus sudarytas susitarimas, kurio vertė, kaip teigiama, siekė daugiau nei 100 mln. JAV dolerių (apie 85,5 mln. svarų sterlingų), buvo pasirašytas netrukus po to, kai 2020 m. Saseksai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė gyventi į Kaliforniją.
Pirmadienį paskelbdama apie naujausią sutartį, Meghan sakė: „Didžiuojamės galėdami pratęsti partnerystę su „Netflix“ ir išplėsti bendradarbiavimą, įtraukiant „As ever“ prekės ženklą.
Mano vyras ir aš esame įkvėpti savo partnerių, kurie glaudžiai bendradarbiauja su mumis ir mūsų „Archewell Productions“ komanda, kurdami įvairių žanrų turinį, kuris yra žinomas visame pasaulyje ir atspindi mūsų bendrą viziją.“
Naujoji sutartis pasirašyta prieš pat antrojo „With Love, Meghan“ sezono premjerą, kurią bus galima išvysti dar šį mėnesį.
Šioje laidoje hercogienė žada „linksmą ir širdį šildantį“ sezoną, kupiną žinomų šefų, talentingų menininkų ir mylimų draugų vizitų.
Pagal ankstesnį susitarimą Harry ir Meghan sukūrė kelis projektus – nuo serialų iki gyvenimo būdo laidų, tarp kurių buvo „Polo“, „Heart of Invictus“, „Harry and Meghan“ ir „Live to Lead“.
Pastarasis dokumentinis serialas „Harry ir Meghan“ sulaukė fenomenalios sėkmės: 2022 m. gruodžio mėn. jis buvo peržiūrėtas 23,4 mln. kartų ir per pirmąsias keturias dienas tapo labiausiai žiūrimu dokumentiniu filmu „Netflix“ platformoje.
