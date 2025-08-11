Susitikęs su karaliene vyras riebiai nusikeikė: jos reakcijos nepamirš niekada

Vienas didžiausių Johno pasiekimų buvo 2019 m. liepos mėnesį Holyroode, kai karalienė Elžbieta II jam įteikė MBE ordiną. Vietoje įprasto mandagaus padėkos žodžio jis netikėtai sušuko: „Velniop karalienę“, rašoma mirror.co.uk.
Karalienės reakciją į keiksmažodį
Johnas kenčia nuo sunkios Tourette’o sindromo formos – neurologinės ligos, sukeliančios nevalingus garsus ar judesius, tarp jų ir staigius keiksmažodžių protrūkius.
„Tokios reakcijos dažniausiai atsiranda, kai esu susirūpinęs, patiriu stresą ar susiduriu su nuovargiu, – pasakojo jis „The Times“. – Tuomet prasideda varginanti vidinė kova.“
Įtampa prasidėjo dar prieš susitikimą. Atvykus į rūmus, policija atliko įprastą saugumo patikrą – apžiūrėjo, ar po automobiliu nėra sprogmenų.
Staiga Johnas sušuko: „Bomba! Aš turiu bombą, po velnių!“ Vėliau, eidamas gobelenais išklotu koridoriumi, jis šūktelėjo: „Aš pedofilas!“ Tačiau Jos Didenybė reagavo ramiai ir oriai.
„Ji buvo tokia pat rami kaip mano močiutė, – prisimena Johnas. – Ji labai gerai su tuo susitvarkė.“
Johno liga – Tourette sindromas
Johnas pirmą kartą atsidūrė viešojoje erdvėje 1989 m., kai BBC sukūrė dokumentinį filmą „John’s Not Mad“ („Johnas nėra pamišęs“). Ši laida ne tik padėjo daugiau sužinoti apie Tourette’o sindromą, bet ir paskatino patyčias – „The Times“ rašė, kad po jos kilo „visos šalies masto pašaipos“.
Kartą grupė religinių fanatikų, žiūrėjusių filmą, atėjo prie Johno namų su kryžiais, bandydami „išvaryti demoną“, kurį, jų manymu, sukeldavo jo protrūkiai.
Tuo metu jis prižiūrėjo savo naminį triušį Snowy ir, kaip prisimena, į jų veiksmus atsakė: „Klausykit, man reikia pasirūpinti triušiu, tai gal galėtumėt eiti velniop?“ – ir tai buvo pasakyta ne dėl ligos, o iš tikro susierzinimo.
Nepaisant tokių patirčių, Johnas tapo pripažintu Tourette’o sindromo ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje. Bendradarbiaudamas su „Tourette Scotland“ ir „Tourettes Action“, jis lankosi mokyklose, skaito paskaitas, veda seminarus apie gyvenimą su šia liga.
„MBE ordinas buvo didžiausias mano gyvenimo pasiekimas, – sako jis. – Niekada negalvojau, kad gyvensiu tokį gyvenimą, jau nekalbant apie galimybę padėti žmonėms ir būti už tai įvertintam.“
