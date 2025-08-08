Paviešino neįtikėtinus faktus apie princą: dar iki vestuvių sužadėtinę išdavė 12 kartų

1999 m., minėdama savo 40-ąjį gimtadienį, Sarah Ferguson per atvirą interviu „The Times“ prisipažino, kad yra svarsčiusi galimybę dar kartą susituokti su buvusiu vyru, Jorko hercogu princu Andrew.
Ši mintis, anot istoriko Andrew Lownie, nuliūdino ir supykdė vieną vyresnį karališkosios šeimos narį, rašoma mirror.co.uk.
Sarah ir Andrew istorija
Sarah ir Andrew susituokė 1986 m. Vestminsterio abatijoje, tačiau jau pirmieji jų santuokos mėnesiai buvo kupini iššūkių – Andrew dėl karinio jūrų laivyno pareigų ilgai būdavo išvykęs, o pora turėjo mažai bendrų interesų.
Lownie savo biografijoje „The Rise and Fall of the House of York“ teigia, kad abu santuokoje buvo neištikimi: Fergie norėjo būti „vienintelė“ vyrui, bet pati užmezgė kelis romanus, o Andrew, pasak buvusio poros vairuotojo, dar iki pirmųjų vestuvių metinių esą miegojo su daugiau nei 12 moterų.
Autoriaus teigimu, per gyvenimą princas galėjo turėti santykių su daugiau nei tūkstančiu moterų – nuo suaugusiųjų filmų aktorių iki politikių, naktinių klubų darbuotojų ir barmenių. Vienas 20-metė modelis prisiminė, kad Andrew jai teigė, jog su žmona turi atvirą santuoką.
Po virtinės neištikimybės skandalų pora išsiskyrė 1992 m., o skyrybos oficialiai įformintos 1996 m. Nepaisant to, Fergie viešai yra sakiusi, kad neatmeta galimybės dar kartą ištekėti už Andrew ir netgi yra užsiminusi apie trečio vaiko galimybę.
Tačiau, anot Lownie, karališkoji šeima tokiai idėjai nepritarė. Ypač tam prieštaravo princas Philipas, kuris, kaip rašoma knygoje, laikė Sarah savo „svajonių pasaulyje gyvenančia“ moterimi.
Neigiamai prieš antrąją santuoką nusiteikę buvo ir dabartinis karalius Karolis III, princesė Margaret bei princas Edwardas, kuris net nepakvietė Sarah į savo vestuves, nors jos dukros buvo pamergės.
Philipas, kaip teigia autorius, nuo pat pradžių nebuvo Sarah gerbėjas ir ją laikė lengvabūde. Karalienė, pasak vieno šaltinio, net yra pastebėjusi: „Ar ta mergina niekada nenustos kalbėti?“ Tuo tarpu Andrew Sarah žaismingas būdas patiko – draugai sako, kad be moters jis „yra niekas“ ir jam reikia žmogaus, kuris padėtų tvarkytis gyvenimą.
Šiandien Andrew, pasak knygos, pripažįsta buvusios žmonos nuvertinimą praeityje ir, nepaisydamas jos elgesio, lieka jai ištikimas. Po Andrew skandalo dėl ryšių su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu, Sarah tapo jo artimiausia palaikytoja.
