Skelbia mylimiausią karališkos šeimos narį: tai ne Kate Middleton

Nauji duomenys atskleidė, kad britų visuomenės favoritą galėjo atspėti ne visi. „YouGov“ apklausa parodė, jog populiariausias karališkosios šeimos narys šiuo metu yra princas Williamas – net 74 proc. britų teigiamai vertina sosto įpėdinį.
Daugelis manė, kad pirmą vietą užims princesė Kate, tačiau ji liko antra, vos 3 proc. atsilikusi nuo savo vyro, rašoma mirror.co.uk.
Apklausos rezultatai
Vos prieš pusmetį Kate dar buvo paskelbta populiariausia karališkosios šeimos nare toje pačioje apklausoje. Pokytis įvyko po pranešimų, kad Williamo ir Kate labdaros veikla padės apsaugoti jų vaikus nuo vadinamojo „antrojo vaiko sindromo“.
Pastaraisiais metais Williamo populiarumas išaugo – jis prisiėmė daugiau karališkųjų pareigų po to, kai jo tėvui ir žmonai buvo diagnozuotas vėžys. Visuomenė turėjo progą pamatyti labiau asmeninę ir pažeidžiamą būsimojo karaliaus pusę, o tai galėjo prisidėti prie jo populiarumo augimo.
Trečiąją vietą užėmė princesė Ana, dažnai vadinama „stipriausia karališkosios šeimos nare“. Ji sulaukė 70 proc. balsų, nes pastaraisiais metais aktyviai ėmėsi karališkųjų pareigų, siekdama paremti karalių Karolį III.
Karalius Karolis III taip pat išlaiko daugumos paramą – jį palankiai vertina 59 proc. apklaustųjų. Apskritai, karališkoji šeima ir toliau išlieka svarbi britų gyvenimo dalis, nes šeima bendrai sulaukia 62 proc. pritarimo.
Populiarumo skalės apačioje vėl atsidūrė princas Harry, Meghan Markle ir princas Andrew. Princas Harry surinko tik 28 proc. palankių vertinimų, Meghan – vos 20 proc. Sąrašo pabaigoje atsidūrė princas Andrew, kurį palankiai vertina tik 5 proc. britų.
Jo populiarumas ir toliau krenta dėl dešimčių kaltinimų, pateiktų sensacingoje biografijoje „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“.
Apklausa taip pat parodė, kad vyresnio amžiaus britai karališkąją šeimą vertina palankiau nei jaunesnioji karta – išimtis čia yra tik princas Harry ir Meghan.
Nepaisant atskirų narių vertinimų, britai vis dar aiškiai remia monarchiją: šeši iš dešimties (62 proc.) teigiamai vertina visą karališkąją šeimą, o 58 proc. palankiai žiūri į monarchijos instituciją.
Tai maždaug dvigubai daugiau nei turinčių priešingą nuomonę – trys iš dešimties (30 proc.) neigiamai vertina šeimą, o 32 proc. skeptiškai vertina monarchiją.
Apskritai „YouGov“ apklausos rezultatai beveik nepasikeitė nuo šių metų gegužės, kai buvo atliktas ankstesnis tyrimas.
