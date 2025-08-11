Kate Middleton kiekvieną rytą valgo tą patį patiekalą: atskleidė, kokį

Kaip rašo portalas „OK!“, tai – paprastas, bet itin naudingas pasirinkimas: dubenėlis avižinės košės. Lėtai išsiskirianti energija iš avižų leidžia Kate be vargo dalyvauti karališkuose renginiuose, sportuoti ir rūpintis trimis vaikais.
Greta pusryčių princesė neretai renkasi ir kokteilį, kuris padeda išlaikyti natūralų odos spindesį bei sveiką išvaizdą.
Turi daug organizmui naudingų savybių
Pasak „Healthline“ ekspertų, avižos – vienas sveikiausių grūdų pasaulyje. Jos gausios vitaminų, mineralų, skaidulų ir antioksidantų, yra sotus maistas, galintis padėti kontroliuoti svorį.
Kate, kaip pranešama, reguliariai užsiima kardio treniruotėmis, svorių kilnojimu, važinėja dviračiu, irkluoja bei praktikuoja jogą. Ji taip pat yra didelė teniso entuziastė – aikštelėje lankosi beveik kasdien.
Velso princesė yra „Lawn Tennis Association“ globėja ir net žaidė su teniso legenda Rogeriu Federeriu.
Teigiama, kad Kate ir princas Williamas savo namuose „Anmer Hall“ Norfolke turi nuosavą teniso kortą. Čia princesė reguliariai žaidžia su vaikais.
Karališkosios šeimos šaltinis pasakojo: „Kai tik mokykliniai darbai būna atlikti, ir George’as, ir Charlotte mėgsta teniso pamokas žaliame korte. Kate su vaikais žaidžia beveik kasdien, o treniruotės jiems teikia daug džiaugsmo.“
