TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po smurto komisariate – galutinis teismo verdiktas buvusiam policininkui

2025-11-19 15:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 15:21

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį nutraukė buvusiam policijos pareigūnui Vaidui Žviniui iškeltą baudžiamąją bylą dėl sveikatos sutrikdymo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Fotobankas)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį nutraukė buvusiam policijos pareigūnui Vaidui Žviniui iškeltą baudžiamąją bylą dėl sveikatos sutrikdymo.

0

Kaip pranešė LAT, byla buvusiam policininkui nutraukta, nustačius jo baudžiamąją atsakomybę šalinančią aplinkybę – profesinių pareigų vykdymą.

Byloje nustatyta, kad žala nukentėjusiojo sveikatai padaryta, panaudojant fizinę prievartą policijos komisariato patalpose, tai yra, kai dėl galimo smurto artimoje aplinkoje laikinai sulaikytas asmuo, vedamas į laikinojo sulaikymo patalpą, pasipriešino ir sukėlė pavojų pareigūno sveikatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LAT išplėstinė septynių teisėjų kolegija pakoregavo apeliacinės instancijos teismo sprendimą, pabrėždama, kad šioje byloje turi būti taikomos kitos Baudžiamojo kodekso nuostatos, nes policijos pareigūnas sveikatos sutrikdymą sulaikytajam padarė, vykdydamas savo profesines pareigas.

Apeliacinės instancijos teismas V. Žvinio atžvilgiu bylą dėl sveikatos sutrikdymo buvo nutraukęs kitu pagrindu – nustačius, kad asmuo veikė būtinosios ginties ribose.

LAT išplėstinė septynių teisėjų kolegija, vertindama policijos pareigūno fizinės jėgos panaudojimą, pabrėžė, kad pareigūnas neturėjo galimybės nuosekliai panaudoti psichinės prievartos ar fizinės prievartos, pasitelkdamas specialiąsias priemones, o ilgesnis delsimas keltų pavojų jo sveikatai. Dėl to fizinės jėgos panaudojimas, kasacinio teismo, nagrinėjamoje situacijoje buvo pateisinamas.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Komisariato patalpose pareigūnas trenkė ir pastūmė vyrą

ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas buvusį policijos pareigūną V. Žvinį išteisino dėl įgaliojimų viršijimo. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija paskelbė, kad sulaikytą asmenį policijos komisariato patalpose pastūmęs tuometinis pareigūnas neperžengė būtinosios ginties ribų.

Bylos dalis, kurioje V. Žvinys kaltintas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, buvo nutraukta, o dėl kaltinimų įgaliojimų viršijimu buvęs pareigūnas išteisintas.

Pirmosios instancijos teismas tuometinį policininką buvo pripažinęs kaltu.

Bylos duomenimis, V. Žvinys 2023 m. birželį Ukmergės rajono policijos komisariato patalpose panaudojo smurtą prieš sulaikytą vyrą: sulaikytam asmeniui atsisakant grįžti į laikino sulaikymo patalpą, pareigūnas trenkė jam kumščiu į kaklo sritį, paėmė už sprando ir viršugalvio, stūmė vyrą į patalpos vidų. Sulaikytasis nukrito ir pakaušiu trenkėsi į patalpoje esantį suoliuką.

Nurodoma, kad nukentėjusysis dėl šių veiksmų patyrė pakaušio srities nubrozdinimą, pakauškaulio lūžį, kraujo išsiliejimą po minkštaisiais galvos smegenų dangalais ir kitus sužeidimus.

