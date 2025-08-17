Princas Williamas ir Kate Middleton kraustosi į naujus namus Vindzore: atskleidė priežastis

„Vindzoras tapo jų namais. Tačiau per pastaruosius kelerius metus, kai jie gyveno Adelaidės namelyje, buvo ir tikrai sunkių laikų“, – BBC sakė karališkosios šeimos šaltinis.
„Persikėlimas suteikia jiems galimybę pradėti viską iš naujo ir pradėti naują gyvenimo etapą. Tai galimybė palikti praeityje kai kuriuos nemaloniausius prisiminimus“, – sakė šaltinis.
Karališkoji pora tai laiko ilgalaikiu persikėlimu ir „Forest Lodge“ laiko savo amžinais namais. Čia jie planuoja gyventi kaip šeima, kai Velso princas ir princesė taps karaliumi ir karaliene.
Kaip ir su keturių miegamųjų „Adelaide Cottage“, suprantama, kad jie neturės jokių su jais dirbančių darbuotojų, nes jie siekia sukurti kuo privatesnius šeimos namus.
Jie taip pat turi namus Anmer salėje Norfolke, kur praleidžia didžiąją dalį mokyklinių atostogų, o jų biurai lieka Kensingtono rūmuose. Persikėlimas į Vindzorą buvo sėkmingas ir suteikė jiems privatumo bei laisvės, kurią buvo sunkiau rasti Londone.
Renovacijas finansuos privačiai
Velso princas ir princesė persikraustymą finansuoja privačiai ir mokės rinkos nuomos kainą už turtą.
2001 m. „Forest Lodge“ buvo atlikti 1,5 mln. svarų sterlingų vertės restauravimo darbai ir jis buvo nuomojamas už 15 000 svarų sterlingų per mėnesį.
Renovacijos planavimo paraiškos, pateiktos Karališkajam Vindzoro ir Meidenhedo rajonui, rodo, kad leidimas nedideliems vidaus ir išorės pakeitimams buvo suteiktas anksčiau šį mėnesį.
Tarybos sprendimo pranešime nurodomas lango pašalinimas ir židinio įrengimo darbai. Karališkoji šeima finansavimą gauna iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių.
Princo Williamo asmeninės pajamos gaunamos iš įvairių šaltinių, įskaitant Kornvalio kunigaikštystę, turtą, kuris daugiausia apima žemę pietvakarių Anglijoje ir yra vertas 1 mlrd. svarų sterlingų.
Šių metų kunigaikštystės finansinė ataskaita parodė 22,9 mln. svarų sterlingų pelną, šiek tiek mažesnį nei praėjusiais metais, kai ji generavo 24 mln. svarų sterlingų grynąjį perteklių.
„Forest Lodge“ įsikūręs 4800 akrų ploto Vindzoro Didžiojo parko širdyje. Kate kalbėjo apie savo tikėjimą gamtos gydomąja galia ir apibūdino gamtą kaip savo „šventovę“, kartu atvirai papasakodama apie savo gyvenimą pakeitusį vėžio gydymą.
Šeima tikisi į naujus namus persikelti iki Kalėdų ir, kaip teigiama, tikisi sukurti daug laimingų prisiminimų savo naujuose namuose.
