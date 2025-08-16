Pamatę, kaip dabar atrodo Kate Middleton, gerbėjai suglumo: parodė visiems

Kaip praneša RadarOnline.com, remdamasis vidiniais šaltiniais, jos didelis svorio netekimas sukėlė rimtą susirūpinimą karališkosios šeimos narių ir visuomenės tarpe, rašoma unian.net.
Trapi išvaizda kelia abejonių dėl sveikatos būklės
Šaltiniai iš Bakingamo rūmų atskleidžia, kad princesės Kate labai liesa figūra tapo net šokiruojanti tiems, kas ją matė Vimbldono turnyre.
„K. Middleton išvaizda kelia rimtą susirūpinimą dėl būsimosios Didžiosios Britanijos karalienės sveikatos – praėjus šešiems mėnesiams po to, kai ji pranešė apie remisiją, jos figūra tapo dar liesesnė nei jos mažos dukros“, – pažymi šaltinis.
Šaltiniai teigia, kad Velso princesės svoris šiuo metu siekia apie 90 svarų – t. y. apie 41 kilogramą.
Gali reikšti sunkų atsigavimą arba ligos pasikartojimą
Karališkosios šeimos vidiniai šaltiniai teigia, kad tokia jos išsekusi išvaizda gali rodyti sunkumus atsigaunant po vėžio gydymo arba, dar blogiau, galimą ligos sugrįžimą.
„Kate yra liguistai liesa ir žmonės yra susirūpinę: tai gali reikšti, kad jai sunku atsigauti po vėžio gydymo arba, dar blogiau, liga sugrįžo“, – sako šaltinis.
Nepaisant nerimo dėl jos sveikatos, Kate tęsia viešus pasirodymus ir savo pareigas. Vis dėlto jos sveikatos būklė kelia klausimų apie ateities planus ir jos vaidmenį Didžiosios Britanijos monarchijoje.
Karališkoji šeima paprastai saugo savo narių privatumą, tačiau ši situacija sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo ir spekuliacijų.
