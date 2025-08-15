Princas Williamas ir Kate Middleton išplatino pranešimą: 1 dalyko neužmirš niekada

Velso princas ir princesė pasidalijo asmenine žinute, skirtą Pergalės dienos paminėjimui, prisiminti „drąsą, auką ir ištvermę visų, kurie tarnauto“, skelbė mirror.co.uk.
Jų žinutė pasirodė po to, kai karalius taip pat pagerbė tuos, kurie kovojo ir žuvo Ramiojo vandenyno ir Tolimųjų Rytų frontuose per Antrąjį pasaulinį karą, sakydamas, kad jų tarnyba ir auka „niekada nebus užmiršta“.
Rugpjūčio 15-oji, Pergalės diena, žymi šešerių metų trukusio karo pabaigos metines. Daug dėmesio 1945 m. minėjime buvo skirta gegužės mėnesį švęstai VE dienai (Pergalės Europoje dienai).
Ypatingame pareiškime Williamas ir Kate sakė: „Šiandien, minint 80-ąsias VJ dienos metines, mes prisimename drąsą, auką ir ištvermę visų, kurie tarnauto. Šiandien ypatingai galvojame apie tuos Didžiosios Britanijos ir Bendrijos karius, kurie kovojo Azijos-Ramiojo vandenyno regione. Esame amžinai skolingi kartai, kuri atidavė tiek daug, ir kuriems visada būsim dėkingi. Tegul nebus pamiršta. W & C.“
Princas Williamas ir Kate šiandien vėliau nedalyvaus nacionalinėje atminimo ceremonijoje Nacionaliniame memorialiniame arborete Staffordšyre. Tačiau joje dalyvaus karalius ir karalienė Camilla.
