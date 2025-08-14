Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gerbėjams nerimaujant dėl Kate Middleton būklės – netikėtas jos žingsnis

2025-08-14 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 10:50

Princesė Kate Middleton padarė pertrauką savo atostogose, kad su gerbėjais pasidalytų jaudinančia žinute apie ypatingų akimirkų branginimą ir meilę artimiesiems vasaros sezono metu.

Kate Middleton Karališkajame Askote 2023 metais (nuotr. SCANPIX)
Princesė Kate Middleton padarė pertrauką savo atostogose, kad su gerbėjais pasidalytų jaudinančia žinute apie ypatingų akimirkų branginimą ir meilę artimiesiems vasaros sezono metu.

Velso princes trumpam sustabdė savo atostogas, kad pristatytų naują vaizdo įrašą, kuris yra jos „Motina gamta“ (angl. „Mother Nature“) serijos dalis.

Ši serija skirta ypatingoms akimirkoms puoselėti, mylimiems žmonėms branginti ir mėgautis vasaros sezonu, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princesė pradėjo šią seriją pavasarį, kaip metų laikų kaitos Jungtinėje Karalystėje šventimą bei kaip priminimą ir apmąstymą apie gyvenimo grožį ir žmogiškų patirčių sudėtingumą.

Ji šią seriją pradėjo pasirodžius princo Harry teiginiams, kad jis „pripažįsta vis dar esantis karališkosios šeimos dalis ir pagaliau ima suvokti padėtį“.

Kate Middleton
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Pasidalijo jautria žinute

Kate naujas epizodas apie vasarą, paskelbtas „Instagram“, glaudžiai susijęs su gamta, tačiau kartu užfiksuoti ir prasmingi žmogiški ryšiai bei džiaugsmas, kurį suteikia bendravimas.

Velso princesės naujojo vaizdo įrašo paskelbimo laikas sutampa su vasaros įkarščiu Jungtinėje Karalystėje – daugelyje Anglijos vietų šią savaitę tvyro aukšta temperatūra. 

Nors nei princesė Kate, nei princas Williamas vaizdo įraše nepasirodo, jį įgarsino pati Kate, skaitydama jaudinantį tekstą apie mėgavimąsi visais vasaros teikiamais malonumais draugų ir šeimos apsuptyje.

Vaizdo įraše ji sako: „Vasara yra gausos metas. Kaip ir žydinčios gėlės bei nokstantys vaisiai, taip ir mes primename sau apie savo pačių augimo potencialą. Tai metas įžiebti vidinę ugnį ir tyrinėti savo kūrybiškumą, aistras ir svajones.

Mėgaudamiesi saulėtomis dienomis, draugai ir šeimos susiburia: žaidžia, bendrauja, būna čia ir dabar. Apkabindami džiaugsmą, kurį galime rasti net pačiose trumpiausiose akimirkose ir bendrose patirtyse.

Mūsų gyvenimas klesti, kai branginame meilės ir draugystės ryšius. Tad atverkite širdis: dainuokite, šokite, žaiskite. Dienos vis dar ilgos, tad tiesiog mylėkite ir būkite mylimi.“

Socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas taip pat buvo pasirašytas princesės Kate. Antraštėje rašoma:

„Mūsų gyvenimas klesti, kai branginame meilės ir draugystės ryšius. Dar niekada nebuvo taip svarbu vertinti vieni kitus ir Motiną Gamtą. Už vasarą. C.“

Jaudinantis vaizdo įrašas buvo filmuojamas Willo Warro ir Kensingtono rūmų komunikacijos komandos per pastaruosius kelis mėnesius, jame matomi kadrai iš visos šalies, įskaitant Šefildą, Bradfordą, Šiaurės Velsą, Anglesį ir pietinę pakrantę.

Filme pasirodantys baleto šokėjai iš Karališkosios baleto mokyklos jau anksčiau buvo susiję su princese Kate – jie pasirodė jos kasmetinėje Kalėdų giesmių vakaro šventėje 2024 m.

Ankstesnis serijos vaizdo įrašas buvo skirtas pavasario sezonui ir jame buvo pirmą kartą parodyti vaizdai, kaip ji su princu Williamu balandį Mulo saloje švenčia savo vestuvių metines.

Gamta atliko svarbų vaidmenį Kate kovoje su vėžiu, princesė dabar yra remisijos stadijoje po diagnozės, kuri jai buvo nustatyta prieš daugiau nei metus. Vaizdo įraše Williamas ir Kate matomi atsisukę nugara į kamerą, apsikabinę ir besigrožintys peizažu.

