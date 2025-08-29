Meghan Markle atskleidė 1 karališkos šeimos taisyklę, kuri ją siutino: „Tai kvaila“

Sasekso hercogienė Meghan Markle atvirai papasakojo apie vieną iš karališkųjų taisyklių, kuri jai neatrodė natūrali, rašo unian.net.
Naujame interviu laidai „The Circuit with Emily Chang“ ji sakė, kad dabar tiesiog yra savimi, o dar prieš kelerius metus negalėjo būti tokia atvira. Taip pat Markle prisiminė vieną iš karališkųjų taisyklių, kuri jai nepatiko:
„Aš turėjau nuolat dėvėti kūno spalvos pėdkelnes. Atvirai kalbant, tai visiškai nebuvo apie mane. Nemačiau tokių pėdkelnių dar nuo 8-ojo dešimtmečio, kai jos buvo pardavinėjamos tokiose mažose „kiaušinių“ pakuotėse. Tai atrodė šiek tiek netikra, bet tai kvailas pavyzdys“.
Saviraiškos laisvė
Hercogienė paaiškino, kad jai svarbu rengtis taip, kaip ji nori, sakyti tiesą ir elgtis natūraliai:
„Tai ir yra komfortas savo paties kailyje. Žinoma, mano gyvenime buvo įvairių etapų, bet dabar aš nejaučiu, kad kam nors turiu ką nors įrodinėti“.
Primename, kad dokumentiniame seriale „Harry & Meghan“ ji pasakojo, kad retai dėvėjo ryškias spalvas, nes egzistavo nerašytos taisyklės: „Nekartoti karalienės Elžbietos spalvos per oficialius renginius, taip pat nedubliuoti vyresnių šeimos narių pasirinktos spalvos“.
„Ir aš pagalvojau: kokios spalvos jie greičiausiai niekada neužsidės? Kupranugario, smėlio, baltos. Todėl aš dėvėjau daug prigesintų atspalvių, kad susiliejčiau su aplinka.
Aš nesistengiau išsiskirti. Prisijungus prie šios šeimos man nebuvo varianto, kad nedaryčiau visko, jog pritapčiau. Aš nenorėjau sugėdinti šeimos“, – aiškino Meghan.
