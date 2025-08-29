Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Meghan Markle atskleidė 1 karališkos šeimos taisyklę, kuri ją siutino: „Tai kvaila“

2025-08-29 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 10:55

Meghan Markle atskleidė vieną iš karališkosios šeimos taisyklių. Moteris sako, kad dabar jaučiasi daug laisviau.

Meghan Markle ir Harry (nuotr. SCANPIX)

Meghan Markle atskleidė vieną iš karališkosios šeimos taisyklių. Moteris sako, kad dabar jaučiasi daug laisviau.

REKLAMA
1

Sasekso hercogienė Meghan Markle atvirai papasakojo apie vieną iš karališkųjų taisyklių, kuri jai neatrodė natūrali, rašo unian.net.

Naujame interviu laidai „The Circuit with Emily Chang“ ji sakė, kad dabar tiesiog yra savimi, o dar prieš kelerius metus negalėjo būti tokia atvira. Taip pat Markle prisiminė vieną iš karališkųjų taisyklių, kuri jai nepatiko:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš turėjau nuolat dėvėti kūno spalvos pėdkelnes. Atvirai kalbant, tai visiškai nebuvo apie mane. Nemačiau tokių pėdkelnių dar nuo 8-ojo dešimtmečio, kai jos buvo pardavinėjamos tokiose mažose „kiaušinių“ pakuotėse. Tai atrodė šiek tiek netikra, bet tai kvailas pavyzdys“.

REKLAMA
REKLAMA

Saviraiškos laisvė

Hercogienė paaiškino, kad jai svarbu rengtis taip, kaip ji nori, sakyti tiesą ir elgtis natūraliai:

REKLAMA

„Tai ir yra komfortas savo paties kailyje. Žinoma, mano gyvenime buvo įvairių etapų, bet dabar aš nejaučiu, kad kam nors turiu ką nors įrodinėti“.

Primename, kad dokumentiniame seriale „Harry & Meghan“ ji pasakojo, kad retai dėvėjo ryškias spalvas, nes egzistavo nerašytos taisyklės: „Nekartoti karalienės Elžbietos spalvos per oficialius renginius, taip pat nedubliuoti vyresnių šeimos narių pasirinktos spalvos“.

REKLAMA
REKLAMA

„Ir aš pagalvojau: kokios spalvos jie greičiausiai niekada neužsidės? Kupranugario, smėlio, baltos. Todėl aš dėvėjau daug prigesintų atspalvių, kad susiliejčiau su aplinka.

Aš nesistengiau išsiskirti. Prisijungus prie šios šeimos man nebuvo varianto, kad nedaryčiau visko, jog pritapčiau. Aš nenorėjau sugėdinti šeimos“, – aiškino Meghan.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų