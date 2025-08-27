Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje verda įtempta drama: paskutinė kliūtis taikai – 1 asmuo

2025-08-27 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 19:40

Princas Harry pasiryžęs ieškoti kompromiso ir atkurti ryšį su šeima, tačiau rūmų koridoriuose vis garsiau kalbama – viską gali sužlugdyti jo žmona Meghan. 

Princas Harry ir Meghan Markle Atminimo sekmadienio pamaldose 2018 m. lapkritį (nuotr. SCANPIX)
10

Princas Harry pasiryžęs ieškoti kompromiso ir atkurti ryšį su šeima, tačiau rūmų koridoriuose vis garsiau kalbama – viską gali sužlugdyti jo žmona Meghan. 

0

Naujienų portalas „unian.net“ skelbia, kad Sasekso hercogienė kategoriškai atsisako sutikti su bet kokiomis sąlygomis, jei jų poros reikalavimai nebus patenkinti.

Harry ir karališkoji šeima
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry ir karališkoji šeima

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūmai siekia sudaryti oficialią sutartį su aiškiomis taisyklėmis: kada ir kaip Harry bei Meghan galėtų dalyvauti viešuose renginiuose, kokią informaciją leidžiama viešinti, o kas privalo likti paslaptyje.

Princas Harry, teigia, kad yra pasirengęs tam tikram kompromisui – siūlo iš anksto derinti viešus pasirodymus, dažniau bendrauti su šeima, kad būtų atkurti santykiai. Tačiau rūmuose šie pasiūlymai vertinami kaip papildomi įsipareigojimai, todėl šalių pozicijos lieka nesuderinamos.

Šiuo metu pagrindinis klausimas, lieka vienas – ar Meghan sutiks nusileisti rūmams, ypač turint omenyje karaliaus Karolio III kovą su vėžiu.

Konfliktas tęsiasi jau penkerius metus

Įtampa tarp princo Harry, Meghan Markle ir likusios karališkosios šeimos tęsiasi daugiau nei penkerius metus ir nuolat atsiduria pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre.

2020 m. sausį pora paskelbė atsisakanti karališkųjų pareigų ir pradedanti savarankišką, finansiškai nepriklausomą gyvenimą. Sprendimas, vadinamas „Megxit“, buvo priimtas be išankstinio susitarimo su rūmais ir sukėlė nusivylimą vyresniųjų šeimos narių.

Dar daugiau įtampos sukėlė 2021 m. kovo interviu su Oprah Winfrey, kurio metu Meghan teigė patyrusi rasizmą ir rimtų psichinės sveikatos problemų, o Harry apkaltino šeimos narius abejingumu.

Vėliau pasirodžiusioje autobiografijoje „The Spare“ princas atvirai aprašė konfliktus su broliu Williamu, net fizinį susirėmimą, taip pat kritikavo pamotę karalienę Camillą, kaltindamas ją manipuliavus žiniasklaida. Šie atskleidimai dar labiau pagilino nesantaiką ir susilpnino šeimos pasitikėjimą Harry, teigiama unian.net.

