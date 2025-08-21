Paaiškėjo karališkosios šeimos griūties priežastis: dėl visko kaltas 1 žmogus

Williamas, 43 metų, su jaunesniu broliu jau daugiau nei dvejus metus nekalba – o jų santykiai, kurie jau buvo įtempti, dar labiau pablogėjo po Harry ir Meghan pelningų projektų išleidimo, tarp kurių – atviras interviu, knyga ir „Netflix“ serija.
Atskleidė, kas kaltas dėl nesantaikos
Po to, kai Sasekso hercogas ir hercogienė atskleidė daugybę karališkųjų paslapčių, karalius tvirtai laikosi savo pozicijos ir nenori kalbėtis su Harry ir princu Williamu apie tai, teigė karališkosios šeimos komentatorė Ingrid Seward, skelbė nypost.com.
Ingrid Seward, kas kaltas dėl karališkosios šeimos griūties.
„Tikroji problema čia iš tiesų yra Meghan. Daugelis monarchijos šalininkų šalyje jos labai nemėgsta. Jie ją laiko labai žalinga karališkajai šeimai“, – sakė I. Seward „Fox News“.
Ji pridūrė, kad daug žmonių Amerikoje jaučia tą patį, nes nepatinka, jog Meghan, kaip teigiama, nepagarbiai atsiliepė apie savo vyro šeimą ir apie savo pačios šeimą.
I. Seward, kuri yra parašiusi knygą „Mano mama ir aš“, taip pat paminėjo tebesitęsiantį buvusios „Suits“ žvaigždės konfliktą su jos sergančiu tėvu Thomasu Markle’u vyresniuoju.
Jų santykiai smarkiai pašlijo dar prieš Meghan vestuves su Harry, o padėtis dar labiau pablogėjo po to, kai 2022 metais Markle’as vyresnysis patyrė insultą. Jis iki šiol nėra sutikęs savo anūkų.
„Tai tiesiog neįtikėtina, kad jos vaikai dar nėra susitikę su savo seneliu. Manau, kad žmonėms Amerikoje tai atrodo labai keista, o ir mums čia taip pat. Manau, tai didelis dėmė Meghan charakteriui. Manau, ji nesugebėjo priimti savo šeimos, nepaisant to, ką jaučia jiems. Harry net nepažino jos tėvo, o tai tikrai neįprasta“, – sakė I. Seward.
I. Seward pabrėžė, kad Williamas „užėmė tvirtą poziciją“ ir palaiko atstumą nuo Sasekso poros, tačiau Harry, kuriam yra 40 metų, mano, kad jo brolis buvo „nemalonus“ Meghan.
„Harry mano, kad Williamas įžeidė Meghan. Manau, kai egzistuoja tokia priešiškumo atmosfera, labai sunku ją įveikti. Šiuo metu tiesiog nematau jokios galimybės susitaikyti“, – sakė I. Seward.
