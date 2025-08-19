Buvęs karališkosios šeimos liokajus atskleidė tiesą: papasakojo, kaip iš tiesų sutarė Harry su karaliaus žmona

Karališkasis liokajus, dirbęs karaliui Karoliui, pareiškė, kad princo Harry teiginiai apie karalienę Camillą neatitinka tikrovės, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo liokajus
Grantas Harroldas septynerius metus – nuo 2004 iki 2011 metų – dirbo Highgrove rezidencijoje, karaliaus Karolio užmiesčio namuose Glosteršyre. Per tą laiką jis susipažino su abiem princais – Williamu ir Harry.
Naujame interviu buvęs liokajus atskleidė, kad pirmą kartą princą Harry sutiko, kai šiam buvo 19 metų – jų pirmasis susitikimas įvyko per draugiškas vandens mūšio žaidynes, kai Harry jį pataikė vandens balionu. Jis pasakoja, kad jie netgi kartu valgė išsinešamą maistą prieš tai, kai Sasekso kunigaikštis išvyko mokytis į Sandhursto karo akademiją.
Harroldo darbo laikotarpis Highgrove rezidencijoje taip pat sutapo su laiku, kai Karolis ir Camilla paskelbė apie savo sužadėtuves ir vėliau susituokė.
Savo skandalingoje memuarų knygoje „Spare“ Harry pasakojo, kaip jis ir dabar jau atitolęs brolis Williamas maldavo tėvo nesituokti su dabartine žmona. Jis rašė: „Mes tave palaikome, sakėme. Mes pritariame Camillai, sakėme. Tik prašau, nesituok su ja. Tiesiog būkite kartu, tėti.“
„Netrukus po mūsų privačių susitikimų su ja, ji pradėjo žaisti ilgąjį žaidimą – kampaniją, nukreiptą į santuoką ir galiausiai į karūną (su tėčio palaiminimu, kaip mes spėjome)“, – rašė Harry savo memuaruose.
Tačiau Grantui Harroldui, kuris dalyvavo vestuvėse 2005-aisiais, šie prisiminimai atrodo kitaip. Jis prisimena, kaip Williamas ir Harry patys papuošė tėvo automobilį užrašu „Ką tik susituokę“ ir abu bėgo paskui automobilį, kai jaunavedžiai išvažiavo po vestuvių šventės.
Paneigė Harry žodžius
Jis teigia, kad tai, ką matė savo akimis, visiškai nesutampa su tuo, ką Harry aprašė savo memuaruose.
„Aš jums pažadu – visi keturi jie puikiai sutarė. Ir būtent todėl aš nesuprantu, ką Harry sakė. Tikrai nesuprantu. Mačiau juos. Mačiau, kaip jie kartu vakarieniauja, kaip kartu gurkšnoja gėrimus, kaip eina į vakarėlius“, – kalbėjo liokajus.
Jis taip pat prisimena, kad tarp karališkosios šeimos narių nematė jokios priešiškumo: „Karalius dažnai ką nors sugalvodavo, kad prajuokintų Williamą ir Harry – jie juokdavosi, kikendavo.“
Savo knygoje „Spare“ Harry Camillą paminėjo daugiau nei 60 kartų, dažnai ją vadindamas „kita moterimi“. Jis taip pat apkaltino karalienę esant „pavojinga“ ir skleidžiant neigiamas žinias spaudai.
Jis taip pat svarstė, ar ji taps jo ir Williamo „blogąja pamote“ prieš santuoką su Karoliu, kol jie vis dar gedėjo dėl motinos netekties.
