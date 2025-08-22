Karaliaus žingsnis išdavė, ką jis iš tikrųjų mano apie princą Harry

Prieš persikeldami į JAV, Harry ir Meghan gyveno šiuose rūmuose, kuriuos jiems padovanojo velionė karalienė kaip vestuvių dovaną. Nors tuo metu jie galbūt to nevertino, dabar tai laikoma atviru kvietimu sugrįžti namo, skelbė the-express.com.
Tyli užuomina
Reputacijos ekspertas Erikas Šiferis tai vadina „tyliu kvietimu“. Nors Meghan vaidmuo Harry atitolime nuo šeimos buvo labai kritikuojamas, vyras atvirai kalba apie namų ilgesį ir viltį susitaikyti su šeima.
Buvęs karališkosios šeimos fotografas Ian Pelham Turneris taip pat mano, kad Harry norėtų sugrįžti: „Absoliučiai. 100 %.“
Jis pažymi, kad Meghan vaidmuo šiame sprendime labai svarbus, nes ji nebuvo laiminga gyvendama Jungtinėje Karalystėje. Pasak jo, jei Meghan būtų išklausyta ir nebūtų smerkiama, o gandų bei viešųjų ryšių malūnas Bekingemo rūmuose būtų sustabdytas, ji norėtų sugrįžti.
Pelham Turneris labai palaiko Harry ir M. Markle, ypač Meghan, nes ji buvo kaip žuvis ne savo vandenyje, tačiau, vietoje to, kad bandytų pritapti, ji elgėsi savaip – ir visuomenė ją pamilo.
Jis pasakoja, kaip Meghan pirmą kartą susitiko su minia: nors ji darė visus dalykus „neteisingai“ – dalijo autografus, darė asmenukes – tačiau žmonėms ji patiko, o Harry stovėjo šalia ir didžiavosi ja.
Harry rugsėjį dalyvaus „WellChild“ apdovanojimuose Jungtinėje Karalystėje, ir nors dar nėra patvirtinta, sklando kalbos, kad jis gali susitikti su karaliumi Karoliu lll.
