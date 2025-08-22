Naujausias Harry smūgis šeimai: paliko laišką

Pasak karališkosios šeimos eksperto, šis diskretiškai paliktas laiškas prie Birmos žvaigždės memorialo yra reikšminga žinia karališkajai šeimai, kurią ji priėmė kaip tarsi „smūgį į pilvą“, skelbė dailyrecord.co.uk.
Paliko laišką
Laiškas, paliktas po Karaliaus Karolio ir karalienės Camillos išvykimo, turėjo nepavogti dėmesio nuo nacionalinių minėjimų, skirtų Antrojo pasaulinio karo didvyrių atminimui.
Istorikė dr. Tessa Danlop teigia, kad šis gestas parodo „didžiulę spragą“, kurią paliko princas Harry. Ji pabrėžė, jog VJ dienos metinės buvo kupinos emocijų, primenančių karo kainą praėjus 80 metų nuo Ramiojo vandenyno karo pabaigos, o 33 veteranai, pagerbti Karaliaus Karolio, buvo užtikrinti, kad jų auka niekada nebus pamiršta.
Tačiau ši diena praėjo be jokio paminėjimo apie princą Harry, kuris kadaise buvo karališkosios šeimos karininkas.
Tik po karaliaus ir karalienės išvykimo Harry draugas tyliai padėjo kunigaikščio vainiką, skirtą jo seneliui princui Filipui, kuris kovojo Ramiojo vandenyno kare. Laiške buvo aprašyta „negailestinga vietovė“ ir daugybė metų ištvermės, kuriuos kariuomenės dalyviai patyrė toli nuo namų. Laiškas pagerbė „dūžtantį ryžtą, vienybę ir auką“ „Pamirštosios armijos“ atminimui.
Jo vėlyvas radinys primena karaliui ir šaliai apie didžiulę spragą, kurią paliko Harry nebuvimas minėjimų cikle.
Princas Harry turėjo dvi išskirtines tarnybas Afganistane, viena iš jų buvo žiauriai nutraukta, ir jo lengvas būdas bei žavus pasirodymas garbės uniformoje labai trūksta. Moterys, praradusios sūnus ir vyrus Afganistane, pabrėžia jo išskirtinę paramą jų gedulo metu, o niekas karališkojoje šeimoje nebuvo tinkamesnis tokiam svarbiam pagerbimo vaidmeniui.
Po to, kai Harry ir jo žmona Meghan Markle 2020 metais nusprendė atsisakyti karališkųjų pareigų ir persikelti į JAV, kunigaikštis buvo priverstas atsisakyti garbinių karininkų pareigų. Jam taip pat buvo uždrausta keli metai atgal dalyvauti Atminimo sekmadienio ceremonijose padedant vainiką prie Cenotafos.
Ekspertė Tessa paaiškino, kad šis laiškas ir vainikas tapo subtilia priminimo žinute karališkajai šeimai apie Harry atstūmimą.
Nors daug kalbama apie Sasekso šeimos naują gyvenimą Montecite, Meghan sėkmę kaip influencerės ir Harry sunkumus už karališkosios šeimos ribų, mažai dėmesio skiriama jo tarnybos kariuomenėje nutraukimui ir priverstiniam garbinių pareigų atsisakymui. Harry pirmą kartą padėjo vainiką prie Cenotafos 2009 metais, todėl jam buvo skaudu, kai 2020-aisiais jam buvo uždrausta tęsti šią tradiciją.
Skaudų jausmą dar labiau sustiprino princo Williamo paskyrimas 2024 metais Armijos Oro Korpuso vado pulkininko garbės pareigoms – tai padarė jį vadovu pulkui, kuriame Harry anksčiau tarnavo pilotuodamas „Apache“ sraigtasparnius Afganistane.
Tuo tarpu Velso princas pilotavo paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnius. Tai dar vienas smūgis atstumtam Harry, kurio ilgas laiškas Ramiojo vandenyno karo veteranams buvo tylus priminimas, kad jis nepamiršo svarbiausio vaidmens, kurį buvo priverstas palikti, nors jo šeima, regis, jį pamiršo.
