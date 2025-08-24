Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ekspertas išanalizavo Meghan Markle veidą: štai kokia ji iš tikrųjų

2025-08-24 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 15:30

Meghan Markle atrodo šilto būdo žmogus, užsiimantis humanitarine veikla. Kad ji maloni, ne vienas nedvejojo ir dėl to, kaip sklandžiai ji įsiliejo į karališkąją šeimą, dėl to Meghan atrodo kaip visapusiškai mielas žmogus. Tačiau jos veidą išnagrinėjęs ekspertas sako, kad viena detalė išduoda viską – ji yra visai ne tokia, kaip daugeliui atrodo.

Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
13

Meghan Markle atrodo šilto būdo žmogus, užsiimantis humanitarine veikla. Kad ji maloni, ne vienas nedvejojo ir dėl to, kaip sklandžiai ji įsiliejo į karališkąją šeimą, dėl to Meghan atrodo kaip visapusiškai mielas žmogus. Tačiau jos veidą išnagrinėjęs ekspertas sako, kad viena detalė išduoda viską – ji yra visai ne tokia, kaip daugeliui atrodo.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak veidoskaitos eksperto, yra tokia Sasekso kunigaikštienės pusė, kurios daugelis galbūt dar nė nemato. Ir ši pusė neparodo Meghan Markle pačiu geriausiu kampu, rašo thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Meghan Markle
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle

Ekspertas išanalizavo Meghan Markle veidą

Komunikacijos specialistas ir veidoskaitos ekspertas Alanas Stevensas tiki, kad tarpas tarp žmogaus akių parodo, kiek jis yra pakantus kitiems.

REKLAMA

Alanas „Daily Mail“ sakė: „Jeigu jūs atsargiai paliestumėte jos petį ir paprašytumėte pagalbos, kai ji užsiėmusi, jai tai nepatiktų.“

Žvelgdamas į Meghan veido bruožus, Alanas teigia, kad Sasekso kunigaikštienė „jaustųsi, lyg yra negerbiama“, todėl su ja derėtų elgtis atsargiai, nes moters veido bruožai rodo, kad ji gali būti nepakanti.

Tuo pat metu šis bruožas atskleidžia ir jos nepriklausomą prigimtį, nes „ji yra tokio tipo žmogus, kuris mėgsta susitelkti į dalykus ir sugebėti juos išspręsti pati, nesiremiant kitų žmonių nuomone ar įžvalgomis“.

REKLAMA
REKLAMA

Mažas tarpas po Meghan nosimi (dar vadinamas filtrumu) taip pat atskleidžia jos labiau „analitinę“ pusę. Iš tikrųjų tai nestebina, prisiminus, ką ji pasiekė per visus savo gyvenimo metus. 

Tai ne tik padarė ją „labai tinkamą vaidmeniui karališkojoje šeimoje“, bet ir parodo kunigaikštienės norą nepriekaištingai save pristatyti ir pasididžiavimą savo išvaizda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taigi, tas itin apgalvotas pojūtis ir meilė švelniai rausvai spalvai? Pasirodo, Meghan išskirtinis stilius tiesiogiai susijęs su jos fiziniais bruožais. 

Pagal pirmąjį įspūdį, „Meghan antakiai ir blakstienos yra arti vieni kitų, o tai reiškia, kad ji bus draugiška su kiekvienu, kurį sutiks“.

Sprendžiant iš jos veido pločio ir „kvadratinės kaktos“, Meghan yra gana pasitikinti savimi asmenybė, kuri mėgsta naujus projektus ir iššūkius. Kitaip tariant, su Meghan geriau nežaisti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų