Ekspertas išanalizavo Meghan Markle veidą: štai kokia ji iš tikrųjų

Pasak veidoskaitos eksperto, yra tokia Sasekso kunigaikštienės pusė, kurios daugelis galbūt dar nė nemato. Ir ši pusė neparodo Meghan Markle pačiu geriausiu kampu, rašo thesun.co.uk.
Ekspertas išanalizavo Meghan Markle veidą
Komunikacijos specialistas ir veidoskaitos ekspertas Alanas Stevensas tiki, kad tarpas tarp žmogaus akių parodo, kiek jis yra pakantus kitiems.
Alanas „Daily Mail“ sakė: „Jeigu jūs atsargiai paliestumėte jos petį ir paprašytumėte pagalbos, kai ji užsiėmusi, jai tai nepatiktų.“
Žvelgdamas į Meghan veido bruožus, Alanas teigia, kad Sasekso kunigaikštienė „jaustųsi, lyg yra negerbiama“, todėl su ja derėtų elgtis atsargiai, nes moters veido bruožai rodo, kad ji gali būti nepakanti.
Tuo pat metu šis bruožas atskleidžia ir jos nepriklausomą prigimtį, nes „ji yra tokio tipo žmogus, kuris mėgsta susitelkti į dalykus ir sugebėti juos išspręsti pati, nesiremiant kitų žmonių nuomone ar įžvalgomis“.
Mažas tarpas po Meghan nosimi (dar vadinamas filtrumu) taip pat atskleidžia jos labiau „analitinę“ pusę. Iš tikrųjų tai nestebina, prisiminus, ką ji pasiekė per visus savo gyvenimo metus.
Tai ne tik padarė ją „labai tinkamą vaidmeniui karališkojoje šeimoje“, bet ir parodo kunigaikštienės norą nepriekaištingai save pristatyti ir pasididžiavimą savo išvaizda.
Taigi, tas itin apgalvotas pojūtis ir meilė švelniai rausvai spalvai? Pasirodo, Meghan išskirtinis stilius tiesiogiai susijęs su jos fiziniais bruožais.
Pagal pirmąjį įspūdį, „Meghan antakiai ir blakstienos yra arti vieni kitų, o tai reiškia, kad ji bus draugiška su kiekvienu, kurį sutiks“.
Sprendžiant iš jos veido pločio ir „kvadratinės kaktos“, Meghan yra gana pasitikinti savimi asmenybė, kuri mėgsta naujus projektus ir iššūkius. Kitaip tariant, su Meghan geriau nežaisti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!