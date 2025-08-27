Naujas skaudus smūgis Meghan Markle: ekspertų kirtis – negailestingas

Sasekso kunigaikštis princas Harry (40) ir Sasekso kunigaikštienė Meghan Markle (40) praėjusią savaitę paskelbė apie naują sutartį su JAV transliavimo milžine.
Meghan Markle – kaltinimai, kad kopijuoja svainę Kate Middleton
Be to, kad Meghan vėl atsidūrė po padidinamuoju stiklu, ekspertai „Mirror“ teigė, jog šios sutarties detalės aiškiai yra „realybės pasitikrinimas“ porai, rašo mirror.co.uk.
Sandoryje numatytas naujas šventinis Meghan laidos „With Love“ leidimas, kuriame žiūrovai galės „prisijungti prie Meghan Montecito mieste magiškam šventiniam vakarui“.
Netrukus kai kurie karališkosios šeimos gerbėjai apkaltino Meghan bandymu kopijuoti Kate ir atimti iš jos šventinę šlovę – K. Middleton kasmet rengia savo tradicinį Kalėdų renginį.
Tinklalaidės kūrėja ir karališkosios šeimos ekspertė iš JAV Kinsey Schofield vis dėlto mano, kad Saseksai jau anksčiau demonstravo „polinkį rinktis momentus“, kurie rizikuoja nustelbti kitus karališkus įvykius – ir Kalėdos gali būti ne išimtis.
„Tai taip pastebima, kad neseniai buvo pranešta, jog Harry pasiūlė pasidalyti savo darbotvarke su šeima kaip „alyvos šakele“, kad ateityje būtų išvengta konkurencijos“, – sako ji.
Anksčiau šiais metais Harry taip pat sulaukė kaltinimų, kad pavogė dėmesį iš savo tėvo ir pamotės, kai pasirodė Karališkuosiuose teisingumo rūmuose Londone prieš pat karaliui Karoliui III ir karalienei Camillai pradedant valstybinį vizitą į Italiją, sutapusį ir su jų 20-osiomis vestuvių metinėmis.
Taip pat pasaulio žiniasklaidos antraštėse mirgėjo informacija ir apie princo Harry memuarų „Atsarginis“ pasirodymą – knyga pasirodė būtent tuo metu, kai karalius ir karalienė buvo Australijoje.
O dar 2020 m. Meghan komanda sulaukė kritikos, kai jos „Instagram“ paskyroje buvo paviešintos dviejų savaičių senumo nuotraukos – tai įvyko tą pačią dieną, kai Kate pradėjo turą po Jungtinę Karalystę.
O kai Harry ir Meghan paskelbė apie vadinamąjį „Megxit“ Kate 38-ojo gimtadienio išvakarėse, jie buvo apkaltinti tuo, kad nori visą dėmesį susižerti sau.
Tačiau kalbant apie jų žiemos švenčių planus, Kinsey abejoja, ar Meghan pavyks sėkmingai atkartoti Kate kuriamą šiltą šventinę atmosferą.
Trijų vaikų mama rengia kasmetines Kalėdų pamaldas Vestminserio abatijoje – renginį, tapusį vienu svarbiausių ir jautriausių šeimos šventinės darbotvarkės akcentu.
Kinsey, kuri veda tinklalaidę „To Di For Daily“, abejoja, ar Meghan pasieks tą patį lygį: „Catherine giesmių vakaras yra apie vienybę, meilę ir viltį. Ji atvyksta su šeima, su bendrystės ir tikėjimo jausmu.
Tuo tarpu Meghan kalėdinis specialusis projektas labiau primena prekės ženklo reklamą. Be šeimos šilumos ir bendrų tradicijų, tai atrodo mažiau kaip šventė ir labiau kaip komercinis sumanymas.
Lyginant, Catherine renginys atrodo autentiškas ir prasmingas, o Meghan rizikuoja pasirodyti paviršutiniška.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!