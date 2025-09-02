Staiga keleivis ant karalienės kojos uždėjo ranką: tai, ką ji padarė, pribloškė visus

Kitas keleivis uždėjo ant jos kojos ranką, o ši slinko vis aukščiau ir aukščiau... Ar ji panikavo? Ar sustingo? Ne, ji nepanikavo! Ji prisiminė motinos Rosalind patarimą, nusiavė batą ir kulnu trenkė vyrui į tarpukojį, rašoma dailymail.co.uk.
Jaunoji Camilla tada išlipo Padingtono stotyje, pranešė apie įvykį personalui ir užpuolikas buvo suimtas. Nežinoma, ar jis kada nors buvo nuteistas, tačiau galime tikėtis, kad bent kelias valandas jis prisiminė apie savo poelgio pasekmes – ir kad kitą kartą gerai pasvarstė, ar galima taip elgtis su moterimi.
Kodėl Camilla papasakojo istoriją?
Ši istorija, atskleista naujoje knygoje „Power and the Palace“, patvirtina tai, ką daugelis iš mūsų jaučia apie karalienę Camillą – jog ji yra praktiška, protinga moteris, kuri žino, kaip save apginti.
Tiems, kurie mano, kad jos veiksmai buvo neapgalvoti ir situacija galėjo būti dar labiau apsunkinta, specialistė sako: ji akivaizdžiai įvertino riziką ir nusprendė kitaip. Ji tikra, kad po incidento Camilla greitai persėdo į kitą vagoną, kuriame buvo daugiau keleivių.
Ji nesikrimto dėl to, bet ir nepamiršo. Nors apie šį įvykį niekada viešai nekalbėjo, metams bėgant ji pasidalijo juo su draugais, kai tai atrodė tinkama, taip pat su kai kuriomis labdaros organizacijomis, su kuriomis bendradarbiauja.
Iš tiesų, apie tai sužinome tik dabar, nes ji šią patirtį atskleidė Borisui Johnsonui, kai šis, dar būdamas Londono meru, kalbėjosi su ja apie planus įkurti tris pagalbos centrus prievartos aukoms.
Būtent tokiomis aplinkybėmis Camilla pasidalijo savo seksualinės prievartos patirtimi – ir nuo tada nuosekliai rėmė nuo smurto smurto nukentėjusias, seksualinės prievartos bei išprievartavimo aukas.
Nadine Dorris sako kelis kartus susitikusi su karaliene Camilla. Kartą buvo pakviesta į priėmimą Clarence House, skirtą labdaros organizacijoms, padedančioms smurto šeimoje ir seksualinės prievartos aukoms.
Niekas ten neabejojo jos nuoširdžiu susirūpinimu ir užuojauta, o visi buvo sužavėti, kaip lengvai ji bendravo su aukomis.
Viena iš jos iniciatyvų, bendradarbiaujant su seksualinio smurto aukoms padedančiais centrais, buvo aprūpinti prievartos aukas, kurioms turi būti atliekamas invazinis medicininis tyrimas, tualeto reikmenų krepšeliais, kuriuos jos gali naudoti po procedūros.
Tai nedidelis gerumo gestas vienu iš sunkiausių moters gyvenimo momentų – žinutė, kad yra žmonių, kurie rūpinasi tavimi ir yra šalia skausmo bei gėdos akimirką.
N. Dorries teigimu, tai yra įrodymas, kad Camilla yra feministė. Ji feminizmą priėmė ne deklaracijomis, o konkrečiais darbais, remdama kitas moteris. Svarbu ne tai, ką sakai, o tai, ką darai – ir karalienė rodo pavyzdį.
Kodėl Camilla taip vėlai atskleidė apie patirtą prievartą?
Kai kurie gali paklausti, kodėl ji anksčiau nepasakojo apie savo patirtį? Ar tai nebūtų paaiškinę jos atsidavimo šiai temai, padarę ją artimesne visuomenei?
Atsakymas paprastas: ji niekada nenorėjo, kad jos patirtis nukreiptų dėmesį nuo tų, kurie, jos manymu, patyrė rimtesnį smurtą.
Ji niekada nenorėjo būti istorijos heroje šalyje, kurioje kas savaitę dvi ar trys moterys miršta nuo vyrų rankų dėl smurto artimoje aplinkoje. Ji visada tikėjo, kad dėmesys turėtų būti sutelktas į tikrąsias aukas.
Ji giliai jaudinasi dėl šios problemos, atvirai kalbėdama renginiuose apie savo drauges, tapusias smurto šeimoje aukomis.
Ji padeda naikinti gėdos jausmą ir prielaidą, kad smurtas šeimoje ir seksualinis smurtas būdingi tik socialiai remtiniems ar pažeidžiamiems žmonėms. Ji parodė, kad, kaip ir vaikų seksualinio smurto atvejais, smurtautojai gali būti iš įvairių socialinių sluoksnių.
Per savo nemalonų susidūrimą traukinyje jaunoji Camilla nepasidavė – ji pasipriešino. O šiandien jos darbas smurto šeimoje ir seksualinės prievartos aukų labui yra įrodymas, kad ji rado būdą daryti gerus darbus net ir patyrus skriaudą.
Teksto autorė: Nadine Dorries
