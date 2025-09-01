Šią karalienę vadina Kate Middleton antrininke: pamatykite, kaip ji atrodo

Danijos karališkoji šeima socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukų karusele, kurioje šeima užfiksuota leidžianti laiką paskutinėmis vasaros dienomis.
Plaukimas laivu bei apsilankymas bažnyčioje
Danijos karalienė savo socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino nuotraukų karusele, kurioje šeima užfiksuota veikianti įvairias veiklas. Šalia nuotraukų karuselės moteris rašė:
„Šių metų karališkoji vasaros kelionė laivu „Dannebrog“ prasidėjo Seby mieste, kur jų Didenybes karalių ir karalienę uoste pasitiko muzika bei iškilmingi sveikinimai.
Vėliau karališkoji pora dalyvavo oficialioje priėmimo ceremonijoje Seby bažnyčioje, kur buvo pristatyta miesto istorija ir tradicijos. Programa tęsėsi pasivaikščiojimu po senamiestį – su istoriniais pastatais, kultūros paveldo objektais bei vietomis, susijusiomis su žymiais menininkais ir rašytojais.
Daugiau apie karališkosios poros vasaros kelionę galite sužinoti Danijos karališkųjų rūmų interneto svetainėje“.
Nuotraukose, kuriomis pasidalino Danijos karalienė, moteris stulbinamai panaši į Velso princesę Kate Middleton, ypač, savo įvaizdžiu.
Elegantiškas įvaizdis
Danijos karalienė šiai progai pasirinko elegantišką įvaizdį, kuris priminė Velso princesės Kate Middleton stilių. Moterį puošė melsvas švarkelis, balti marškiniai, tamsiai mėlynas sijonas. Galima tik spėlioti, tačiau mėlyna spalva simbolizuoja taiką, ramybę, todėl klausimas ar moteris šios spalvos rūbus pasirinko atsitiktinai.
Karalienės Marijos švarkelį puošė auksinė sagė, kuri puikiai derėjo su auksinės spalvos lankeliu, kuris galėjo simbolizuoti karūną.
