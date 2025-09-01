Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šią karalienę vadina Kate Middleton antrininke: pamatykite, kaip ji atrodo

2025-09-01 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 19:20

Danijos karalienė Marija kartus su vyru karaliumi Frederiku socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kuriuose pora užfikuoti leidžiantys laiką paskutinėmis vasaros akimirkomis. Internautai pastebėjo, jog Danijos karalienės Marijos panašumas stulbinantis su Velso princesės Kate Middleton.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
4

Danijos karalienė Marija kartus su vyru karaliumi Frederiku socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kuriuose pora užfikuoti leidžiantys laiką paskutinėmis vasaros akimirkomis. Internautai pastebėjo, jog Danijos karalienės Marijos panašumas stulbinantis su Velso princesės Kate Middleton.

REKLAMA
0

Danijos karališkoji šeima socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukų karusele, kurioje šeima užfiksuota leidžianti laiką paskutinėmis vasaros dienomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danijos karalienė ir karalius
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Danijos karalienė ir karalius

Plaukimas laivu bei apsilankymas bažnyčioje

Danijos karalienė savo socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino nuotraukų karusele, kurioje šeima užfiksuota veikianti įvairias veiklas. Šalia nuotraukų karuselės moteris rašė:

REKLAMA
REKLAMA

„Šių metų karališkoji vasaros kelionė laivu „Dannebrog“ prasidėjo Seby mieste, kur jų Didenybes karalių ir karalienę uoste pasitiko muzika bei iškilmingi sveikinimai.

REKLAMA

Vėliau karališkoji pora dalyvavo oficialioje priėmimo ceremonijoje Seby bažnyčioje, kur buvo pristatyta miesto istorija ir tradicijos. Programa tęsėsi pasivaikščiojimu po senamiestį – su istoriniais pastatais, kultūros paveldo objektais bei vietomis, susijusiomis su žymiais menininkais ir rašytojais.

Daugiau apie karališkosios poros vasaros kelionę galite sužinoti Danijos karališkųjų rūmų interneto svetainėje“.

REKLAMA
REKLAMA

Nuotraukose, kuriomis pasidalino Danijos karalienė, moteris stulbinamai panaši į Velso princesę Kate Middleton, ypač, savo įvaizdžiu.

Elegantiškas įvaizdis

Danijos karalienė šiai progai pasirinko elegantišką įvaizdį, kuris priminė Velso princesės Kate Middleton stilių. Moterį puošė melsvas švarkelis, balti marškiniai, tamsiai mėlynas sijonas. Galima tik spėlioti, tačiau mėlyna spalva simbolizuoja taiką, ramybę, todėl klausimas ar moteris šios spalvos rūbus pasirinko atsitiktinai.

Karalienės Marijos švarkelį puošė auksinė sagė, kuri puikiai derėjo su auksinės spalvos lankeliu, kuris galėjo simbolizuoti karūną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų