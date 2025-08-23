Princo Williamo sūnaus žodžiai šokiravo mokytoją: negalėjo patikėti, ką girdi

Vyresnėlis princo Williamo ir Kate Middleton sūnus vienam klasės draugui pareiškė, kad jo tėvas yra karalius, todėl „geriau su juo nesipykti“, – rašo „Daily Mail“, remdamasis karališkąja autore Katie Nicholl.
Savo knygoje „The New Royals“ Nicholl pabrėžė, kad George kartu su savo seserimi, septynerių princese Charlotte, ir broliu, ketverių princu Louisu, yra auklėjami suvokiant monarchijos svarbą bei pareigos jausmą.
Be per didelės naštos
Autorė pažymi, kad nors George’ui jau pasakyta, jog ateityje jis taps karaliumi, Williamas ir Kate stengiasi, kad ši atsakomybė pernelyg neslėgtų berniuko.
„Tėvai augina savo vaikus, ypač George’ą, žinodami jų laukiančią rolę, tačiau kartu nori, kad pareigos jausmas jų neslegia“, – rašo Nicholl.
Mažasis princas puikiai supranta, jog ateityje taps monarchu, o mokykloje kartais panaudoja šį statusą kaip savotišką „gynybos taktiką“ – esą: „Mano tėtis bus karalius, tad geriau būkite atsargūs.“
Nicholl taip pat mini, kad Kate Middleton žavisi princo Edwardo ir Vesekso grafienės Sophie auklėjimo stiliumi. Jų vaikai – 18-metė ledi Louise Windsor ir 14-metis vikontas Severn James – nors yra karalienės Elžbietos II ir princo Philipo anūkai, užaugo be HRH titulų ir mažai pasirodo viešumoje.
Pasak autorės, Kate imponuoja tai, kad Edwardas ir Sophie gebėjo užauginti savo vaikus ramioje aplinkoje, nepaisant jų karališkosios kilmės.
Tuo tarpu kitoje knygoje – Roberto Lacey „Brolių mūšis“ – atnaujintame skyriuje rašoma, jog Williamas ir Kate norėjo su George aptarti jo būsimas pareigas tik tinkamu metu, neperkraudami jo vaikystės atsakomybe.
Manoma, kad berniukas jau žino, kad ateityje taps karaliumi
Teigiama, kad princui George apie jo laukiančią Anglijos karaliaus rolę Williamas ir Kate pranešė, kai berniukui sukako septyneri.
Iki tol Kembridžo kunigaikštis ir kunigaikštienė vengė kalbėti su sūnumi apie jo būsimą tarnystę monarchijai ir pareigas, norėdami jam suteikti kuo įprastesnę vaikystę.
„Williamas niekada viešai neatskleidė, kaip ir kokiomis aplinkybėmis pasidalijo šia svarbia naujiena. Galbūt vieną dieną pats George papasakos šią istoriją. Tačiau manoma, kad apie 2020-ųjų vasarą, švenčiant septintą gimtadienį, tėvai berniukui aiškiau paaiškino, kokią išskirtinę vietą jis užims karališkojoje šeimoje“, – rašoma.
Anot autoriaus, Williamo, kaip tėvo, siekis buvo suteikti sūnui kuo normalesnį auklėjimą, kad monarchija išliktų artima žmonėms ir neprarastų ryšio su šiuolaikiniu pasauliu.
Pasak jo, sprendimas pasikalbėti su George pasirinktu metu atspindėjo ir paties Williamo patirtį – nuo vaikystės jam nuolat primindavo apie neišvengiamą karališkąjį likimą.
Jei iš tiesų pokalbis įvyko per septintąjį gimtadienį, tai reikštų, kad 2019 m. gruodį, kai George pozavo garsiojoje „Keturių monarchų“ nuotraukoje kartu su prosenelė karaliene, tėvu Williamu ir seneliu princu Charlesu, jis dar nežinojo apie savo būsimą karaliaus vaidmenį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!