Kate Middleton pakeitus plaukų spalvą – siunčiama svarbi žinutė

Ji buvo nufotografuota rugpjūčio 24 d., kai kartu su princu Williamu ir trimis vaikais dalyvavo bažnyčios pamaldose Balmorale, Škotijoje. Saulės spinduliuose Middleton šviesūs plaukai, kuriuos ji pademonstravo dar balandžio mėnesį, atrodė dar šviesesni.
Britų psichologė Caroline Mair komentare „Fox News“ pažymėjo, kad naujoji Kate plaukų spalva gali atspindėti norą po ligos atrodyti „šviesesnei ir energingesnei“:
Pasak ekspertės, jei princesė gydymo metu neteko plaukų, ji galėjo pasirinkti šį atspalvį, kad atkreiptų dėmesį į savo naują įvaizdį, atgautų savęs kontrolę ir simboliškai paliktų ligą praeityje.
Stilingi Kate pasirinkimai visada diktuoja tendencijas Jungtinėje Karalystėje ir pasaulyje. 2024 m. ji pasirodė šiltais medaus blondinės atspalviais, o šių metų balandį, per 14-ąsias vestuvių su Williamu metines, pademonstravo dar šviesesnį atspalvį.
Princesės pokyčius užfiksavo „Daily Mail Royals“, socialinio tinklo TikTok paskyroje.
Kate Middleton liga
2024 m. kovo mėn. princesė paskelbė, kad jai buvo diagnozuotas vėžys ir ji pradėjo chemoterapijos kursą.
Jau kitų metų sausį Kate patvirtino, kad yra remisijoje, ir padėkojo medicinos personalui už paramą gydymo metu.
Baigusi gydymą, ji aktyviai remia iniciatyvas, skirtas padėti vėžiu sergantiems pacientams. Ji lankėsi Kolčesterio ligoninėje, kur pasidalijo savo patirtimi kovojant su vėžiu ir pabrėžė paramos svarbą sveikstant po gydymo.
