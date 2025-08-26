Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kate Middleton pakeitus plaukų spalvą – siunčiama svarbi žinutė

2025-08-26 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 12:25

Internete aktyviai diskutuojama apie naują Kate Middleton įvaizdį – Velso princesė pakeitė plaukų spalvą, tapdama blondine. Apie tai pasisakė ir psichologė.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
10

Internete aktyviai diskutuojama apie naują Kate Middleton įvaizdį – Velso princesė pakeitė plaukų spalvą, tapdama blondine. Apie tai pasisakė ir psichologė.

0

Ji buvo nufotografuota rugpjūčio 24 d., kai kartu su princu Williamu ir trimis vaikais dalyvavo bažnyčios pamaldose Balmorale, Škotijoje. Saulės spinduliuose Middleton šviesūs plaukai, kuriuos ji pademonstravo dar balandžio mėnesį, atrodė dar šviesesni.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kate Middleton
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton

Britų psichologė Caroline Mair komentare „Fox News“ pažymėjo, kad naujoji Kate plaukų spalva gali atspindėti norą po ligos atrodyti „šviesesnei ir energingesnei“:

Pasak ekspertės, jei princesė gydymo metu neteko plaukų, ji galėjo pasirinkti šį atspalvį, kad atkreiptų dėmesį į savo naują įvaizdį, atgautų savęs kontrolę ir simboliškai paliktų ligą praeityje.

Stilingi Kate pasirinkimai visada diktuoja tendencijas Jungtinėje Karalystėje ir pasaulyje. 2024 m. ji pasirodė šiltais medaus blondinės atspalviais, o šių metų balandį, per 14-ąsias vestuvių su Williamu metines, pademonstravo dar šviesesnį atspalvį.

Princesės pokyčius užfiksavo „Daily Mail Royals“, socialinio tinklo TikTok paskyroje.

@dailymailroyals Kate debuted her lightest hair yet 🤩 #royalfamily #royalnews #katemiddleton #news ♬ original sound - Daily Mail Royals

Kate Middleton liga

2024 m. kovo mėn. princesė paskelbė, kad jai buvo diagnozuotas vėžys ir ji pradėjo chemoterapijos kursą.

Jau kitų metų sausį Kate patvirtino, kad yra remisijoje, ir padėkojo medicinos personalui už paramą gydymo metu.

Baigusi gydymą, ji aktyviai remia iniciatyvas, skirtas padėti vėžiu sergantiems pacientams. Ji lankėsi Kolčesterio ligoninėje, kur pasidalijo savo patirtimi kovojant su vėžiu ir pabrėžė paramos svarbą sveikstant po gydymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

