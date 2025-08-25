Tokios Kate Middleton dar nematėte: viešumoje pasirodė su šviesiais plaukais

Kate viešumoje pademonstravo kardinalius išvaizdos pokyčius, skelbė mirror.co.uk.
Kate viešumoje nustebino išvaizdos pokyčiais
Pora atvyko į Crathie Kirk bažnyčią Crathie, Aberdinšyre, juodu Range Rover automobiliu – Williamas vairavo, o Kate švietė keleivio vietoje šalia jo. Už jų buvo pastebėti princas George’as, princas Louis ir princesė Charlotte, kuri dešimtmečio amžiaus taip pat atrodė puikios nuotaikos.
Šaltinis leidiniui „The Mirror“ komentavo: „Kiekvieną vasarą Velsos princesės plaukai atrodo šviesesni dėl saulės.“
Šis šeimos išėjimas į viešumą buvo aiškus vienybės signalas ir atsidavimo karališkoms tradicijoms demonstravimas, nepaisant gilėjančios įtampos su Sasekso hercogu ir hercogiene. Sekmadieninėse pamaldose dalyvavo karališkosios šeimos nariai, įskaitant karalių Karolį lll, karalienę Camillą – kurie atvyko atskirai – bei princesę Anne.
Nuo tada, kai Williamas ir Kate paskutinį kartą buvo nufotografuoti kartu su Harry ir Meghan prie Windsor rūmų netrukus po karalienės Elžbietos II mirties 2022 metų rugsėjo 8 dieną, praėjo jau treji metai. Tą bendrą pasirodymą daugelis tuomet apibūdino kaip „alyvmedžio šakelę“ – taikos gestą iš Williamo pusės Harry’ui, kuris jau prieš dvejus metus buvo palikęs Jungtinę Karalystę ir atsisakęs oficialių karališkų pareigų.
Tačiau per pastaruosius trejus metus santykiai, regis, dar labiau pašlijo dėl virtinės tariamų išdavysčių ir skandalingų pareiškimų. Pasak buvusio karališkojo redaktoriaus Duncano Larcombe'o, situacija tarp brolių dabar yra blogiausia, kokia tik yra buvusi.
„Nėra abejonių, kad konfliktas tarp jų yra blogesnis nei bet kada anksčiau – įvyko tiek daug, buvo tiek daug išdavysčių ir pykčio“, – sakė jis žurnalui „OK!“
„Kuo ilgiau jie nesikalba, tuo giliau įsišaknys jų nesantaika.“
D. Larcombe taip pat pridūrė: „Jų interviu pas Oprah Winfrey buvo tarsi pirmas didelis smūgis, nes jis parodė, kad Harry ir Meghan yra pasiruošę kalbėti apie karališkuosius, ypač apie karalių Karolį lll ir Williamą, tokiu būdu, kokio niekada nesitikėtum iš kito šeimos nario. Tada Harry knyga „Spare“ buvo labai žalinga ir sukėlė Williamui didžiulį pyktį dėl šeimos paslapčių išdavystės.
Dabar Harry ir Meghan susikūrė savo gyvenimą Kalifornijoje, tačiau daro tai dėl pinigų ir aukščiausio pasiūlymo. Tuo tarpu Williamas ir Kate per tą patį laikotarpį buvo užsiėmę savo pareigomis ir nesinaudojo savo statusu pelnui.“
