Gimtadienį švenčiantis Landsbergis ragina atsispirti blogiui: Lietuvą nuodija melas

„Aš sau norėčiau palinkėti kuo daugiau gerų žmonių aplinkui. Ir kuo mažiau pikčiurnų, kad nebūtų tų pikčiurnų, kurie vieni kitus keikia, plūsta, sako – aš tave sumindžiosiu, tu šlamštas. Ne, ne, šitokius toliau už Vingio parko“, – susirinkusiems prie savo namo Žvėryne kalbėjo V. Landsbergis.
Jis ragino Lietuvos žmones nepasiduoti blogoms mintims, turėti gerą širdį ir būti atspariems blogiui, nemeluoti.
„Nuodytojai vaikšto ir vaikšto aplinkui, ir visą laiką su savo pipetėmis lašina. Taei juos reikia padėti į atskirą sandėliuką ir tegu jie ten sau ant savęs lašina. O mes būkime draugiški, meilingi, tvarkingi ir teisingi. Nemeluot! Tai ypač sunkus uždavinys, ypač labai matomiems žmonėms, tačiau ir jie tegu bando nemeluoti. Padėkim jiems. Susitariam? Nemeluosim!“ – sakė V. Landsbergis.
Nesenai LRT radijui jis sakė, kad „Nemuno dumblas“ turi eiti lauk, netiesiogiai referuodamas į valdančiąją „Nemuno aušros“ partiją.
„Lietuvą nuodija melas nuo ryto iki vakaro. Dumblą reikia mesti lauk su šiūpeliu? Ar turit šiūpelį? Nueikit į turgelį ir nusipirkit!“ – šmaikštavo jis.
Sveikino dainomis ir gėlėmis
Prieš vidurdienį pasveikinti jubiliato atvyko būrys jo bendraminčių, palaikytojų, buvusių mokinių, dainavo choras iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, jis atliko B. Kutavičiaus kūrinį „Tėviškės papartis“, M. K. Čiurlionio harmonizuotą dainą „Ant kalno gluosnis“, V. Augustino „Tėvynė mūsų“.
„Atėjau pasveikinti pačio brangiausio žmogaus, lygių jam nėra. Laisvė, Nepriklausomybė, kai buvo pats pagrindas, jis buvo, buvo, kai buvo mūsų valstybės lemiamos minutės parlamente, jis buvo įkvėpėjas“, – žurnalistams sakė pasveikinti V. Landsbergio atvykusi Janina.
V. Landsbergis kaip visada šmaikštavo, dėkojo nepabūgusiems „baisaus lietaus ir darganos" ir atėjusiems palinkėti jam sveikatos, susirinkusius vaišino saldainiais, pats dainavo dainą apie pasagėlę.
„Gerai, berniukai ir mergaitės, ką mes toliau darom? Dar Lietuva nepražuvo, dar Lietuva dainuoja, kol dainuos, tai nepražus. Palaikykit, palaikykit gyvą Lietuvą, dainuojančią, tada ir aš iš kur nors, iš tolimo debesėlio pasidžiaugsiu“, – kreipėsi jis į susirinkusius.
Gimė garsioje šeimoje
Vienas žymiausių ir iškiliausių Lietuvos politikų gimė 1932 m. Kaune, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio bei kalbininko Jono Jablonsko dukters Onos Jablonskytės-Landsbergienės šeimoje.
Iš pradžių V. Landsbergis buvo pasirinkęs muziko kelią – baigė J. Gruodžio muzikos mokyklą, vėliau – Lietuvos valstybinę konservatoriją Vilniuje.
Dar studijuodamas ėmėsi pedagoginio darbo ir vertėsi juo iki 1990-ųjų kovo, dėstė įvairiose aukštosiose mokyklose.
1988 m. birželį žinomas muzikas buvo išrinktas į Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, o rudenį įvykusiame Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime buvo išrinktas į Seimą.
Įsitraukęs į Lietuvos Sąjūdžio veiklą, V. Landsbergis tapo jo lyderiu, jo vardas iki šiol neatsiejamas nuo šio judėjimo.
1990 m. kovo 11 d. išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, vadovavo Tarybos posėdžiui, kuriame tą dieną paskelbta atkuriama Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė. Pagal Laikinąją Konstituciją V. Landsbergis tapo aukščiausiu valstybės pareigūnu.
2022 m. birželio 30 d. Seimas priimtu įstatymu suteikė V. Landsbergiui valstybės vadovo statusą.
Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas taip pat yra šachmatininkas, meno, kultūros, muzikos istorikas, kultūrologas, publicistas, inicijavęs dešiniosios konservatorių partijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) – susikūrimą.
1993 m. gegužės 1 d. steigiant Lietuvos konservatorių partiją, išrinktas jos pirmininku. 1995, 1998 ir 2000 m. išrinktas juo pakartotinai ir ėjo šias pareigas iki 2003 m.
V. Landsbergis yra ne tik valstybės, politikos ir kultūros veikėjas, kultūros istorikas, pianistas, muzikologas. Jis taip pat yra Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, daugiau kaip 15 universitetų (tarp jų Sorbonos) garbės daktaras arba garbės narys.
Profesorius V. Landsbergis turi tris vaikus ir būrį anūkų. Žymiausias jų – senelio politinėmis pėdomis pasekęs buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
Būdamas itin garbaus amžiaus V. Landsbergis seka Lietuvos ir pasaulio aktualijas, nuolat teikia įvairius komentarus vidaus ir užsienio politikos klausimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!