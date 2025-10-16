Vytautas Landsbergis: „Nemuno dumblas“ turi eiti lauk

„Reikia suvokti prieš ką yra protestuojama. Tai labai sveikas reiškinys, kad visuomenė nebeapsikenčia. Anksčiau buvo galima sakyti, kad kultūrininkai nepatenkinti, mes jiems duosime pinigų ir jie nusiramins. Šitą jau girdėjome, su visa panieka kultūros flangui (...), bet dabar ateina visai kitos socialinės grupės ir kitos visuomenės dalys, kurios sako tą patį – Nemuno dumblas turi eiti lauk. Čia yra pagrindinis dalykas“, – netiesiogiai referuodamas į valdančiąją „Nemuno aušros“ partiją ketvirtadienį LRT radijui teigė profesorius V. Landsbergis.
Protestuojanti kultūros bendruomenė toliau reikalauja, kad į Kultūros ministerijos vadovybę nebūtų skiriami „aušriečių“ atstovai. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad ministerijos komandą formuos ne pagal partiškumą, o pagal žmonių kompetencijas. Profesorius V. Landsbergis sako, tokie valdžios manevrai neturi prasmės.
„Čia nėra pasvarstymų. Mes surasime geresnį ministrą, mes pakišime gal kokį nors ne visai partinį, bet užtat, įkišime du partinius viceministrus, kad jie visą mūsų Nemuno dumblo darbą darytų. Toks žaidimas neturi prasmės. Jeigu pasakyta, kad tos politinės grupės, jėgos neturi būti Lietuvos valdžioje, tai ir neturi būti. O jeigu jūs be jos negalite, vadinamieji, vargšai socdemai, jūs negalite be Žemaitaičio gyventi – tai jūs tokie patys, kaip jis“, – teigė V. Landsbergis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė teigė, kad naujojo ministro ieškos pati.
