Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
99
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vytautas Landsbergis: „Nemuno dumblas“ turi eiti lauk

2025-10-16 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 09:18

Premjerei Ingai Ruginienei viliantis, kad su protestuojančia kultūros bendruomene pavyks rasti bendrą kompromisą, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis mano, kad valdantieji nelabai nesupranta, prieš ką protestuoja kultūrininkai. Anot profesoriaus, visuomenė nebenori taikstytis su esama padėtimi valdžioje. 

Vytautas Landsbergis (nuotr. Elta)

Premjerei Ingai Ruginienei viliantis, kad su protestuojančia kultūros bendruomene pavyks rasti bendrą kompromisą, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis mano, kad valdantieji nelabai nesupranta, prieš ką protestuoja kultūrininkai. Anot profesoriaus, visuomenė nebenori taikstytis su esama padėtimi valdžioje. 

REKLAMA
99

„Reikia suvokti prieš ką yra protestuojama. Tai labai sveikas reiškinys, kad visuomenė nebeapsikenčia. Anksčiau buvo galima sakyti, kad kultūrininkai nepatenkinti, mes jiems duosime pinigų ir jie nusiramins. Šitą jau girdėjome, su visa panieka kultūros flangui (...), bet dabar ateina visai kitos socialinės grupės ir kitos visuomenės dalys, kurios sako tą patį – Nemuno dumblas turi eiti lauk. Čia yra pagrindinis dalykas“, – netiesiogiai referuodamas į valdančiąją „Nemuno aušros“ partiją ketvirtadienį LRT radijui teigė profesorius V. Landsbergis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestuojanti kultūros bendruomenė toliau reikalauja, kad į Kultūros ministerijos vadovybę nebūtų skiriami „aušriečių“ atstovai. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad ministerijos komandą formuos ne pagal partiškumą, o pagal žmonių kompetencijas. Profesorius V. Landsbergis sako, tokie valdžios manevrai neturi prasmės. 

REKLAMA
REKLAMA

„Čia nėra pasvarstymų. Mes surasime geresnį ministrą, mes pakišime gal kokį nors ne visai partinį, bet užtat, įkišime du partinius viceministrus, kad jie visą mūsų Nemuno dumblo darbą darytų. Toks žaidimas neturi prasmės. Jeigu pasakyta, kad tos politinės grupės, jėgos neturi būti Lietuvos valdžioje, tai ir neturi būti. O jeigu jūs be jos negalite, vadinamieji, vargšai socdemai, jūs negalite be Žemaitaičio gyventi – tai jūs tokie patys, kaip jis“, – teigė V. Landsbergis. 

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė teigė, kad naujojo ministro ieškos pati.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Taip
Taip
2025-10-16 09:31
Kol kuprotas ožys nepastips,Lietuva ramybės neturės.
Atsakyti
Visas triukšmas dėl kultūros
Visas triukšmas dėl kultūros
2025-10-16 09:27
Tiktai dėl to kad niekas iš konvervų meatimtų L R T, kurį ir valdo šita ministerija. Žino kad neliks propagandos įrankio neliks ir pačių koncervų... bet vistiek galų gale taip ir bus
Atsakyti
Jo
Jo
2025-10-16 09:40
Pirmą išvalyk tą dumblą kur atvilkot su simonyte į lietuvą.arabai,juodukai, visokių plaukų aferistai,telefoniniai sukčiai.tiek dumblo privaret,kad Lietuva dar ilgai buksuos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (99)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų