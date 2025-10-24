Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ užtikrintai nugalėjo „Bayern“ išvykoje

2025-10-24 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 23:32

Užtikrintą pergalę Eurolygoje iškovojo Pirėjo „Olympiacos“ (4/2) ekipa, kuri išvykoje 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) sutriuškino Miuncheno „Bayern“ (2/4) komandą.

A.Vezenkovas vėl buvo naudingas (Scanpix nuotr.)

Jau pirmajame ketvirtyje Tylerio Dorsey tikslūs metimai užkūrė svečius, o pačioje kėlinio pabaigoje Aleksandras Vezenkovas didino OLY pranašumą iki 8 taškų – 23:15.

0

Jau pirmajame ketvirtyje Tylerio Dorsey tikslūs metimai užkūrė svečius, o pačioje kėlinio pabaigoje Aleksandras Vezenkovas didino OLY pranašumą iki 8 taškų – 23:15.

Dviženklį pranašumą Pirėjo komanda pasiekė jau antrojo ketvirčio pradžioje, kai tikslus buvo Alecas Petersas – 26:15. Graikų kluba surakino varžovų žaidimą ir į pertrauką išėjo pirmaudamas 47:29.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos vaizdas aikštėje per daug nesikeitė. Thomasas Walkupas buvo padidinęs pranašumą iki 23 taškų (52:29), bet „Bayern“ šiek tiek atsitiesė ir iki trečio kėlinio pabaigos atsilikimą sumažino – 52:69.

Intriga ketvirtajame kėlinyje nesugrįžo. Nors „Bayern“ buvo šiek tiek priartėję (67:79), tačiau OLY užtikrintai užbaigė mačą ir šventė pergalę 96:71.

Viena iš didžiausių šeimininkų problemų buvo klaidos. „Bayern“ prarado 18 kamuolių, kai jų varžovai suklydo 10 sykių.

„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 19 (3/7 trit.), Aleksandras Vezenkovas 18 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Donta Hallas 11 (8 atk. kam.), Evanas Fournier ir Tysonas Wardas po 9.

„Bayern“: Andreasas Obstas 15 (3/6 trit.), Oscaras Da Silva 12 (6/8 dvit.), Isiaha Mike’as 10, Nielsas Giffey 8, Vladimiras Lučičius 7 (6 atk. kam.).

