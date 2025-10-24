„Olympiacos“ užtikrintai nugalėjo „Bayern“ išvykoje

Jau pirmajame ketvirtyje Tylerio Dorsey tikslūs metimai užkūrė svečius, o pačioje kėlinio pabaigoje Aleksandras Vezenkovas didino OLY pranašumą iki 8 taškų – 23:15.
Dviženklį pranašumą Pirėjo komanda pasiekė jau antrojo ketvirčio pradžioje, kai tikslus buvo Alecas Petersas – 26:15. Graikų kluba surakino varžovų žaidimą ir į pertrauką išėjo pirmaudamas 47:29.
Po pertraukos vaizdas aikštėje per daug nesikeitė. Thomasas Walkupas buvo padidinęs pranašumą iki 23 taškų (52:29), bet „Bayern“ šiek tiek atsitiesė ir iki trečio kėlinio pabaigos atsilikimą sumažino – 52:69.
Intriga ketvirtajame kėlinyje nesugrįžo. Nors „Bayern“ buvo šiek tiek priartėję (67:79), tačiau OLY užtikrintai užbaigė mačą ir šventė pergalę 96:71.
Viena iš didžiausių šeimininkų problemų buvo klaidos. „Bayern“ prarado 18 kamuolių, kai jų varžovai suklydo 10 sykių.
„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 19 (3/7 trit.), Aleksandras Vezenkovas 18 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Donta Hallas 11 (8 atk. kam.), Evanas Fournier ir Tysonas Wardas po 9.
„Bayern“: Andreasas Obstas 15 (3/6 trit.), Oscaras Da Silva 12 (6/8 dvit.), Isiaha Mike’as 10, Nielsas Giffey 8, Vladimiras Lučičius 7 (6 atk. kam.).
